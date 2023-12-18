Общество

Имущество майнера-банкрота продают в Волгоградской области

Общество 18.12.2023 07:26
0
18.12.2023 07:26


Майнинговое оборудование выставлено на продажу в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт торгов, в лоте заявлены четыре промышленных компьютера марки Whatsminer M21S 58th для майнинга – «добычи» криптовалют. 

В каком состоянии оборудование – неизвестно. Начальная стоимость лота составляет 169 тысяч 200 рублей. Победит тот, кто предложит наибольшую цену. Аукцион будет проводиться путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет 5% от начальной цены продажи лота.

Собственником оборудования, как указано в сопроводительной документации, является должник из Иркутской области Антон В., который решением суда признан банкротом.

Читайте по теме:

В России готовятся взять под контроль майнинговую индустрию

С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в сауне

Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в Волгограде

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
18.12.2023 10:50
Общество 18.12.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2023 09:45
Общество 18.12.2023 09:45
Комментарии

0
Далее
Общество
18.12.2023 09:02
Общество 18.12.2023 09:02
Комментарии 0

0
Далее
Общество
17.12.2023 19:30
Общество 17.12.2023 19:30
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 18:12
Общество 17.12.2023 18:12
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 17:24
Общество 17.12.2023 17:24
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 16:10
Общество 17.12.2023 16:10
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 15:05
Общество 17.12.2023 15:05
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 14:44
Общество 17.12.2023 14:44
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 13:50
Общество 17.12.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 13:23
Общество 17.12.2023 13:23
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 11:22
Общество 17.12.2023 11:22
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 10:25
Общество 17.12.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Общество
17.12.2023 09:04
Общество 17.12.2023 09:04
Комментарии

0
Далее
Общество
16.12.2023 20:53
Общество 16.12.2023 20:53
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

10:50
30 тысяч волгоградцев установили «Госуслуги.Дом»Смотреть фотографии
10:32
Волгоградский гарнизонный суд отправил в колонию мобилизованного сиротуСмотреть фотографии
10:13
+ 1: клиенты Tele2 в Волгограде получают кофе в подарокСмотреть фотографии
09:45
В Волгоградской области зарядят дожди и потеплеет до +6ºСмотреть фотографии
09:28
В Волжском догхантеры разбросали на улицах мясо с гвоздямиСмотреть фотографии
09:02
Цены растут? В группе «Арконт» стартовали новогодние скидки на новые автомобилиСмотреть фотографии
08:52
В России введут «потолок» для денежных переводовСмотреть фотографии
08:39
На юге Волгограда в частном секторе нашли обглоданный труп мужчиныСмотреть фотографии
07:26
Имущество майнера-банкрота продают в Волгоградской областиСмотреть фотографии
21:39
Два человека задохнулись парами бензогенератора на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
21:08
«Взрывались колеса»: на стоянке в Волжском дотла сгорели два автоСмотреть фотографии
19:30
Ж/д билетов в Волгоград на новогодние праздники почти не осталосьСмотреть фотографии
18:12
Стали почти ручными: волгоградские парки заполонили раздобревшие синичкиСмотреть фотографии
17:24
На улице Чуйкова в Волгограде построят плавательный бассейнСмотреть фотографии
16:10
В Волгограде по итогам конкурса выбрали нового главу фонда капремонтаСмотреть фотографии
15:05
«Я точно здесь выживу?»: иностранцы откровенно рассказали о волгоградской зимеСмотреть фотографии
14:44
Российские ученые придумали, как сэкономить на отопленииСмотреть фотографии
13:50
Гидрометцентр РФ предсказал опасные погодные явления в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:23
Волгоградский пристав привез из ДНР пушистого Усейна БолтаСмотреть фотографии
12:49
Один человек погиб и двое пострадали в лобовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:52
Иномарка сбила 5-летнего ребенка в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:22
Волгоградские трассы усиленно обрабатывают реагентами от гололедаСмотреть фотографии
10:25
В аэропорту Волгограда временно задержаны рейсы после атаки БПЛАСмотреть фотографии
09:48
SHOT: задержан участник волгоградской ОПГ Кадина за совершенное 19 лет назад убийствоСмотреть фотографии
09:04
Козы погуляли на земле садовода в Волгограде на 603 тыс. рублейСмотреть фотографии
08:40
Источник: эвакуации после атаки БПЛА под Волгоградом не потребовалосьСмотреть фотографии
08:02
Губернатор прокомментировал атаку беспилотников под ВолгоградомСмотреть фотографии
07:49
Минобороны: над Волгоградской областью перехвачены БПЛАСмотреть фотографии
21:06
РИА: бывшую журналистку из Волгограда обвинили в спонсорстве легиона «Свобода России»*Смотреть фотографии
20:53
Волгоградские полицейские предупредили водителей о вреде снаСмотреть фотографии
 