Имущество майнера-банкрота продают в Волгоградской области

Майнинговое оборудование выставлено на продажу в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт торгов, в лоте заявлены четыре промышленных компьютера марки Whatsminer M21S 58th для майнинга – «добычи» криптовалют.

В каком состоянии оборудование – неизвестно. Начальная стоимость лота составляет 169 тысяч 200 рублей. Победит тот, кто предложит наибольшую цену. Аукцион будет проводиться путем повышения начальной цены продажи имущества на «шаг аукциона», который составляет 5% от начальной цены продажи лота.

Собственником оборудования, как указано в сопроводительной документации, является должник из Иркутской области Антон В., который решением суда признан банкротом.

Читайте по теме:

В России готовятся взять под контроль майнинговую индустрию

С волгоградца взыскали более 4 миллионов рублей за майнинг криптовалюты в сауне

Несостоявшийся криптомиллионер проиграл суд в Волгограде