Гидрометцентр РФ предсказал опасные погодные явления в Волгоградской области

Четыре опасных погодных явления ожидаются в Волгоградской области до вечера 18 декабря. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра России, в первый рабочий день недели в отдельных районах Волгоградской области с 18:00 до 21:00 возможен сильный ветер порывами до 15-20 м/с.

Опасность будут представлять и гололедно-изморозевые отложения, налипание мокрого снега на проводах и деревьях. Это, напомним, может привести к нарушению электроснабжения.

Местами в Волгоградской области прогнозируют туман. Особенно следует быть внимательными на дорогах в период с 18:00 17 декабря до 21:00 18 декабря.

Не исключаются и прочие опасные погодные явления, такие как метель.

В связи с предупреждением в регионе объявлен желтый уровень погодной опасности.