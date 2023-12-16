Отремонтированное бомбоубежище в четырехэтажке Волгограда залило кипятком

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Коммунальная катастрофа продолжается в доме №4 по ул. 95-ая Гвардейская дивизия в Волгограде уже третий день. Как рассказали V102.RU жители дома, подвал четырехэтажки в четверг стало заливать кипятком. Из-за испарений в подъездах и в квартирах дома запотели стекла, увеличилась влажность, людям стало тяжело дышать. Коммунальная катастрофа продолжается в доме №4 по ул. 95-ая Гвардейская дивизия в Волгограде уже третий день. Как рассказали V102.RU жители дома, подвал четырехэтажки в четверг стало заливать кипятком. Из-за испарений в подъездах и в квартирах дома запотели стекла, увеличилась влажность, людям стало тяжело дышать.





- Вчера после сообщений в аварийную службы приехали сотрудники УК «Жемчужина», что-то делали в подвале, уехали, но течь продолжилась – в подвале было сантиметров двадцать воды от пола. Сегодня тоже приезжали – журчания воды вроде теперь не слышно. Но в подвале кипяток остался, его никто не откачивает, - рассказали волгоградцы. - Вчера после сообщений в аварийную службы приехали сотрудники УК «Жемчужина», что-то делали в подвале, уехали, но течь продолжилась – в подвале было сантиметров двадцать воды от пола. Сегодня тоже приезжали – журчания воды вроде теперь не слышно. Но в подвале кипяток остался, его никто не откачивает, - рассказали волгоградцы.





По словам горожан, горячая вода залила не просто подвал, а укрытие, которое все лето здесь обустраивали. При этом строители почему-то не закрыли стеклами вентиляционные проемы в подвальном помещении. По словам горожан, горячая вода залила не просто подвал, а укрытие, которое все лето здесь обустраивали. При этом строители почему-то не закрыли стеклами вентиляционные проемы в подвальном помещении.

- Сюда легко могут проникнуть посторонние и даже совершить диверсии, - опасаются жители.Дозвониться до УК «Жемчужина», чтобы выяснить, когда откачают воду из отремонтированного бомбоубежища и закроют вентиляционные проемы, корреспонденту V102.RU не удалось – все операторы управляющей компании все время были заняты.