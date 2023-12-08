Многодетной семье под Волгоградом власти дали землю без воды

Городищенский районный суд Волгоградской области обязал администрацию района обеспечить важной инфраструктурой земельный участок, выделенный многодетной семье. Как сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина, такое решение принято по иску надзорного ведомства.

Установлено, что в июне 2022 года многодетной семье районные власти бесплатно передали в собственность участок земли для строительства индивидуального жилья.

Однако использовать эту землю по целевому назначению семья не может, так как участок не обеспечен водоснабжением и водоотведением.

Согласно решению суда, районная администрация должна устранить эту проблему в течение 6 месяцев.

Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.