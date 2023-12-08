В селе под Волгоградом из-за бешеного теленка ввели карантин

Общество 08.12.2023 19:39
0
08.12.2023 19:39
В селе Лозное Дубовского района Волгоградской области введен карантин по бешенству среди животных. Как сообщает V102.RU , издано соответствующее постановление администрации Волгоградской области, согласно которому предусматривается проведение целого комплекса мероприятий в селе, где обнаружили смертельную инфекцию. В частности, специалисты осмотрят всех домашних животных в селе, сделают им прививки от бешенства. Безнадзорные животные также будут отловлены и пройдут вакцинацию.В комитете ветеринарии Волгоградской области пояснили, что бешенство подтвердилось у трехлетнего теленка, которого, по всей видимости, укусило зараженное дикое животное, пробравшееся в хозпостройку.
Гидрометцентр спрогнозировал ветер, туман и гололед в Волгоградской области 9 декабря08.12.2023 21:32
Общество 08.12.2023 21:32
«Не надо разводить розовые слюни»: известные волгоградцы высказались о запрете сериала «Слово пацана»08.12.2023 20:12
Общество 08.12.2023 20:12
В гимназии Волжского открыли «Парту Героя» в память Александра Матлахова08.12.2023 20:10
Общество 08.12.2023 20:10
В Волгограде экологи и активисты нагрянули в приюты для бездомных собак08.12.2023 17:38
Общество 08.12.2023 17:38
Путин назначил шесть новых судей в Волгоградской области08.12.2023 17:34
Общество 08.12.2023 17:34
Многодетной семье под Волгоградом власти дали землю без воды08.12.2023 16:19
Общество 08.12.2023 16:19
В Волгограде на крышу гимназии уронили условный БПЛА08.12.2023 15:46
Общество 08.12.2023 15:46
Почти 30 тыс. человек в Волгограде перевезли новые электробусы на маршруте №1508.12.2023 15:22
Общество 08.12.2023 15:22
Герой России Андрей Бочаров принял участие в торжественном приеме в Кремле08.12.2023 14:48
Общество 08.12.2023 14:48
Из Волгоградской области в зону СВО отправлен спецгруз08.12.2023 14:10
Общество 08.12.2023 14:10
Квартет снеговиков, каток и елочка: Волгоград ударными темпами готовят в Новому году08.12.2023 12:52
Общество 08.12.2023 12:52
Эксперты обсудили смелые планы развития медицины, озвученные Бочаровым08.12.2023 12:47
Общество 08.12.2023 12:47
Цены на яйца достали Генпрокурора РФ08.12.2023 12:08
Общество 08.12.2023 12:08
«Потратил на проезд»: трое парней в Волгограде избили прохожего ради еды и денег08.12.2023 11:48
Общество 08.12.2023 11:48
В ЦПКиО Волгограда Дед Мороз открыл снежные горки08.12.2023 08:23
Общество 08.12.2023 08:23