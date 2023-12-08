Общество

В селе под Волгоградом из-за бешеного теленка ввели карантин

Общество 08.12.2023 19:39
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08.12.2023 19:39


В селе Лозное Дубовского района Волгоградской области введен карантин по бешенству среди животных. Как сообщает V102.RU , издано соответствующее постановление администрации Волгоградской области, согласно которому предусматривается проведение целого комплекса мероприятий в селе, где обнаружили смертельную инфекцию. В частности, специалисты осмотрят всех домашних животных в селе, сделают им прививки от бешенства. Безнадзорные животные также будут отловлены и пройдут вакцинацию.
В комитете ветеринарии Волгоградской области пояснили, что бешенство подтвердилось у трехлетнего теленка, которого, по всей видимости, укусило зараженное дикое животное, пробравшееся в хозпостройку.

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