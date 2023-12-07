В Волжском из-за аварии на водоводе остановились трамваи

В Волжском в связи с ЧП на водоводе с 13-00 ч. сегодняшнего дня и до 8 декабря остановлено движение трамваев по четырем маршрутам. Как сообщили V102.RU в администрации городского округа Волгоградской области, речь идет о маршрутах №1, №3, №4, №4а.
При этом трамваи № 1 и 3 остановлены полностью.
Трамваи № 4 и 4а будут курсировать от конечных пунктов (на ул. Оломоуцкая и ул. Карбышева) до трамвайного депо и обратно.
Перевозка пассажиров по ул. Горького и ул. Пушкина будет осуществляться бесплатными автобусами от остановки трамвая ул. Логинова до остановки кольцо ВПЗ с интервалами движения:
- с 05:30 до 09:00 - интервал 15 минут;
- с 09:00 до 13:00 - интервал 30 минут;
- с 13:00 до 19:00 - интервал 15 минут;
- c 19:00 до 21:00 - интервал 30 минут.
Автобусы будут ходить по ул. Горького – ул. Свердлова – ул. Пушкина – кольцо ВПЗ - ул. Химиков – ул. Пушкина – ул. Энгельса (остановочный пункт «Оптовая база»).
На данном остановочном пункте пассажиры смогут пересесть на трамваи маршрутов №№ 2, 2а.