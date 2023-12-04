Волгограду пообещали небольшой снег

Синоптики прогнозируют небольшой снег в Волгограде уже этой ночью и утром 5 декабря, передает V102.RU со ссылкой на прогноз Волгоградского ЦГМС.

Если по области снег уже видели, что в областном центре первые дни декабря преимущественно шел дождь.

Ночью в Волгограде обещают -2...-4º. Днем -1...-3º без существенных осадков. Ветер северо-западный: ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.

По области 5 декабря будет холоднее. Температура воздуха ночью 0...-5º, при прояснениях -5...-10º. Днем ожидается -1...-6º.

Небольшой, в южных районах умеренный снег и мокрый снег прогнозируют в районах области ночью и утром. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный: ночью 3-8 м/с, днем 6-11 м/с.