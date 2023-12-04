Шесть аварийных домов-бараков снесут в Волгограде

В Волгограде определена подрядная организация, которая снесет в Волгограде аварийные двухэтажки барачного типа в трех районах города. Об этом V102.RU сообщили в мэрии.

Под снос идут дома №14 и №16 по улице Олимпийская, дома № 21 по ул. Палласовской, дом №43 в переулке Новом в поселке Соляной, дом №63 по ул. им. Саши Чекалина и №5 по улице Советской в поселке Заречный. Все здания преимущественно 50-х годов постройки с деревянными перекрытиями, а некоторые и с деревянными стенами.

Ранее жильцов аварийных двухэтажек, а это свыше 120 человек, расселили в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

- Теперь рабочим предстоит выполнить демонтаж зданий общей площадью порядка 2300 квадратных метров, вывезти строительный мусор, а также выполнить вертикальную планировку земельных участков, - сообщили в мэрии.

Всего с начала года в Волгограде было демонтировано свыше 30 аварийных домов. В ноябре завершились работы по сносу дома №5 по ул. Удмуртской. Ведется подготовка к сносу домов №1, №9 по ул. Удмуртской и др.

В горадминистрации пояснили, что заключаемые с застройщиками инвестиционные соглашения предусматривают строительство нового жилья на месте снесенных аварийных МКД, а также передачи части помещений в новостройках муниципалитету. Эти квартиры также предоставляются жильцам аварийных домов.

В общей сложности в рамках нацпроекта до сентября 2025 года из 253 аварийных домов в Волгограде планируют переселить около 9,8 тысячи человек.

Фото из архива ИА «Высота 102»