Новобранцы приняли присягу на Мамаевом кургане в Волгограде

Новобранцы осеннего призыва гвардейского мотострелкового соединения Южного военного округа приняли военную присягу на Мамаевом кургане. Как сообщили V102.RU в ЮВО, торжественный ритуал начался с выноса Государственного флага РФ на площадку перед бассейном слёз на Мамаевом кургане. С напутственным словом к молодым воинам обратились их командиры, представители администрации, городского комитета солдатских матерей.
Новобранцы присягнули на верность Родине и поклялись достойно исполнять свой воинский долг, мужественно защищать свободу, независимость и конституционный строй России, народ и Отчество.
Парни были призваны на военную службу из различных субъектов Российской Федерации, расположенных на территории ЮВО, в том числе из Краснодарского края, Ростовской области, Калмыкии, Астрахани, Дагестана.
Фото сайта Южного военного округа