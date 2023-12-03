Общество

В Волгоград после «лечения» от пулевых ранений вернули скульптуру Железного Феликса

Общество 03.12.2023 12:04
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03.12.2023 12:04


В Волгоград вернулась скульптура Дзержинского после реставрации в мастерской города Жуковского Московской области. Как сообщили V102.RU в администрации города, реставраторы освободили памятник от слоя загрязнений и окислов, восстановили целостность скульптуры, освежили слой патины и покрыли памятник защитным составом. 
Напомним, ранее, в ходе очистки скульптуры было выявлено, что необходимо заменить старые металлические фрагменты, которые использовались в первые послевоенные годы для устранения повреждений, полученных памятником от стрелкового оружия и артиллерии в ходе Сталинградской битвы. 
В связи с этим было решено отправить Железного Феликса на реставрацию. Поэтому ход работ по ремонту памятника, которые должны были завершиться к 1 ноября силами подрядчика, компании «Ренессанс», продлили.
До окончания работ по облицовке постамента скульптура, упакованная в полимерную пленку, будет храниться на строительной площадке на пл. Дзержинского.


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