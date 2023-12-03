Общество

В Волгограде хоронят 99-летнюю защитницу Сталинграда Нину Чеснокову

Общество 03.12.2023 11:14
0
03.12.2023 11:14


Сегодня в Волгограде прощаются с защитницей Сталинграда Ниной Николаевной Чесноковой. Ей было  99 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на городскую думу.
Вся ее биография тесно связана с историей нашего города. Коренная сталинградка, в 16 лет она пошла работать, чтобы помогать семье, в 17 - ушла добровольцем на фронт. Была сандружинницей, спасала жизни раненым на поле боя. Затем стала разведчицей, служила в составе 112-го стрелкового полка 39-й Гвардейской дивизии 62-й Армии.
Во время очередного задания, когда девушка переходила линию фронта, чтобы выяснить расположение войск противника, ее тяжело ранили. Долгие 8 месяцев Нина Николаевна пролежала в госпитале, но спасти ей руку врачи так и не смогли. За боевые заслуги Нина Николаевна Чеснокова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Сталинграда».
После окончания войны Нина Николаевна многие годы работала на заводе «Баррикады», была активной общественницей. Семейная жизнь также сложилась счастливо. Она воспитала двоих дочерей, которые подарили ей внучку и внука и правнука.  
После выхода на заслуженный отдых Нина Николаевна продолжала вести активный образ жизни – как член Совета ветеранов встречалась с молодежью, делилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Прощание с участницей Сталинградской битвы Ниной Николаевной Чесноковой проходит сегодня, 3 декабря, в ритуальном зале по ул. Землячки, 74. Светлая память об этой замечательной женщине навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.
Фото Волгоградской гордумы/t.me

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.12.2023 14:14
Общество 03.12.2023 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2023 13:48
Общество 03.12.2023 13:48
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2023 12:04
Общество 03.12.2023 12:04
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2023 11:46
Общество 03.12.2023 11:46
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2023 08:41
Общество 03.12.2023 08:41
Комментарии

0
Далее
Общество
03.12.2023 07:58
Общество 03.12.2023 07:58
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 22:25
Общество 02.12.2023 22:25
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 20:50
Общество 02.12.2023 20:50
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 19:33
Общество 02.12.2023 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 18:00
Общество 02.12.2023 18:00
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 16:55
Общество 02.12.2023 16:55
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 15:47
Общество 02.12.2023 15:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 14:47
Общество 02.12.2023 14:47
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 13:18
Общество 02.12.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
02.12.2023 10:40
Общество 02.12.2023 10:40
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

14:14
В Котово досрочно завершили ремонт водоводаСмотреть фотографии
13:48
В Волгограде на «танцующем» мосту вводят новый скоростной режимСмотреть фотографии
12:59
«Памяти у них нет»: под Волгоградом обчистили мемориал «Высота 117»Смотреть фотографии
12:04
В Волгоград после «лечения» от пулевых ранений вернули скульптуру Железного ФеликсаСмотреть фотографии
11:46
Андрей Бочаров возложил цветы к Вечному огню на Аллее ГероевСмотреть фотографии
11:28
В Волжском «Лада Приора» снесла двух пенсионерокСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде хоронят 99-летнюю защитницу Сталинграда Нину ЧесноковуСмотреть фотографии
10:54
«Он шел как самоубийца»: в Волжском маршрутка №246 насмерть сбила пешеходаСмотреть фотографии
09:41
«В референдуме нам отказали»: жители Волгоградской области попросят Путина закрыть битумную «душегубку»Смотреть фотографии
08:41
В Волгограде двери военной части открыли для детейСмотреть фотографии
07:58
Три желтых уровня опасности ввели в Волгоградской области из-за погодыСмотреть фотографии
22:25
Концерт Xolidayboy в Волжском перенесли на март из-за дырявой трубыСмотреть фотографии
20:50
В Волгоградской области простятся с погибшим в СВО Игорем ГребенщиковымСмотреть фотографии
20:24
Волгоградская область впервые примет первенство ЮФО и СКФО по хоккеюСмотреть фотографии
19:33
«Топит до третьего этажа». Текущая два года крыша пятиэтажки грозит обрушиться в Волгограде — видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
18:00
«Предлагали 100 тысяч»: волгоградка заявила о шантаже в салоне "Аларм" после публикации «Высоты 102»Смотреть фотографии
16:55
В Котово смонтировали врезки на водоводе в ожидании чудаСмотреть фотографии
15:47
После губернаторской встряски в Волгограде займутся автовокзалом и заглянут в будущееСмотреть фотографии
14:47
Волгоградец требует наказать певца Xolidayboy за пропаганду ЛГБТ* и дискредитацию ВС РФ: видеоСмотреть фотографии
13:18
«Почему я должен везде приезжать и решать?»: Бочаров остался недовольным прогулкой по БалонинаСмотреть фотографииCмотреть видео
11:50
Депутат Госдумы Ярослав Нилов предложил доплачивать пенсионерамСмотреть фотографии
11:33
«Динамо-Синара» в Волгограде примет московский ЦСКА 3 декабряСмотреть фотографии
10:40
На юге Волгограда установили два терминала для любителей электричекСмотреть фотографии
10:06
В Волгограде неизвестный сбил пешехода у РЦ «Гиппопо» и скрылсяСмотреть фотографии
09:41
Допросили имамов. Поджигатель Корана Никита Журавель снова извинился в ЧечнеСмотреть фотографии
09:08
Пропавшего у ТЦ 12-летнего мальчика нашли в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:29
Волгоградцев предупредили о резком похолодании на новой неделеСмотреть фотографии
08:02
Теперь это наша классика: как котлета по-киевски стала самым популярным блюдом ВолгоградаСмотреть фотографии
22:20
На юге Волгограда бесследно пропал 12-летний мальчикСмотреть фотографии
21:24
Гонконгский грипп пришел в Волгоградскую областьСмотреть фотографии
 