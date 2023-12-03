В Волгограде хоронят 99-летнюю защитницу Сталинграда Нину Чеснокову

Во время очередного задания, когда девушка переходила линию фронта, чтобы выяснить расположение войск противника, ее тяжело ранили. Долгие 8 месяцев Нина Николаевна пролежала в госпитале, но спасти ей руку врачи так и не смогли. За боевые заслуги Нина Николаевна Чеснокова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Сталинграда».
После окончания войны Нина Николаевна многие годы работала на заводе «Баррикады», была активной общественницей. Семейная жизнь также сложилась счастливо. Она воспитала двоих дочерей, которые подарили ей внучку и внука и правнука.
После выхода на заслуженный отдых Нина Николаевна продолжала вести активный образ жизни – как член Совета ветеранов встречалась с молодежью, делилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне.
Прощание с участницей Сталинградской битвы Ниной Николаевной Чесноковой проходит сегодня, 3 декабря, в ритуальном зале по ул. Землячки, 74. Светлая память об этой замечательной женщине навсегда останется в сердцах всех, кто ее знал.
Фото Волгоградской гордумы/t.me