В Волгограде хоронят 99-летнюю защитницу Сталинграда Нину Чеснокову





Сегодня в Волгограде прощаются с защитницей Сталинграда Ниной Николаевной Чесноковой. Ей было 99 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на городскую думу. Сегодня в Волгограде прощаются с защитницей Сталинграда Ниной Николаевной Чесноковой. Ей было 99 лет, сообщает V102.RU со ссылкой на городскую думу.

Вся ее биография тесно связана с историей нашего города. Коренная сталинградка, в 16 лет она пошла работать, чтобы помогать семье, в 17 - ушла добровольцем на фронт. Была сандружинницей, спасала жизни раненым на поле боя. Затем стала разведчицей, служила в составе 112-го стрелкового полка 39-й Гвардейской дивизии 62-й Армии.Во время очередного задания, когда девушка переходила линию фронта, чтобы выяснить расположение войск противника, ее тяжело ранили. Долгие 8 месяцев Нина Николаевна пролежала в госпитале, но спасти ей руку врачи так и не смогли. За боевые заслуги Нина Николаевна Чеснокова награждена орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, медалью «За оборону Сталинграда».После окончания войны Нина Николаевна многие годы работала на заводе «Баррикады», была активной общественницей. Семейная жизнь также сложилась счастливо. Она воспитала двоих дочерей, которые подарили ей внучку и внука и правнука.После выхода на заслуженный отдых Нина Николаевна продолжала вести активный образ жизни – как член Совета ветеранов встречалась с молодежью, делилась воспоминаниями о Великой Отечественной войне.