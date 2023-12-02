Волгоградцев предупредили о резком похолодании на новой неделе

В Волгоградской области новая неделя начнется с дождя и резкого обрушения дневной температуры. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, жителей региона в первые рабочие дни ожидают скачки от +9 до ноля градусов.

— В понедельник, 4 декабря, по региону в ночные часы пройдут дожди. Днем осадки маловероятны. Ветер западной четверти 8-13 м/с. Ночью и днем температура за составит +4...+9 °С, в отдельных северных районах до -1 °С, — рассказали в Волгоградском гидрометцентре.

В Волгограде первый рабочий день будет облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Ветер западной четверти 8-13 м/с. В ночной период за окном +6...+8 °С, днем +7...+9 °С.

По данным погодного портала Gismeteo, с 4 по 10 в Волгограде дневные и ночные температуры упадут до минусовых значений. С четверга по субботу зарядит снег. К воскресенью выглянет солнце, температура днем составит -2 °С. Самым теплым днем новой недели окажется понедельник — днем воздух прогреется до +11 °С, ночью до +1 °С. Самым холодным станет пятница. 8 декабря в областном центре в дневные часы столбики термометров покажут -5 °С, ночью температура опустится до -7 °С.

Завтра, 3 декабря, по области, как уточнили в Волгоградском гидрометцентре, местами ожидаются небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер днем юго-восточного направления с порывами до 15-18 м/с. Ночью 0...+5 °С, в отдельных районах 0...-5 °С, после обеда +2...+7 °С, по югу региона температура поползет вверх до +12 °С.

— В городе-герое в предстоящее воскресенье временами небольшой дождь с ветром юго-восточного направления 7-12 м/с. Ночью +1...+3 °С, днем +9...+11 °С, — добавили волгоградские прогнозисты.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»