Общество

В Волгограде 10 орденов Мужества передали родным погибших участников СВО

Общество 01.12.2023 12:31
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01.12.2023 12:31


Государственные награды 10 военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, передали их родственникам в Волгограде. Об этом V102.RU сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».

Орденами Мужества посмертно награждены:

- капитан Чебаков Алексей Васильевич;

- лейтенант Кобликов Алексей Владимирович;

- младший лейтенант Переходнов Евгений Александрович;

- младший лейтенант Лопоухов Виктор Алексеевич;

- старший сержант Храмов Денис Владиславович;

- сержант Бурмистенко Дмитрий Александрович;

- младший сержант Разумовский Александр Юрьевич;

- рядовой Рамазанов Ренат Рахимжянович;

- рядовой Карпенко Сергей Павлович;

- Генералов Владислав Сергеевич.


Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы при участии представителей общественности, духовенства, ветеранских и молодежных патриотических организаций. Награды участников СВО родственникам вручили военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.

Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»

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