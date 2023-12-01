В Волгограде 10 орденов Мужества передали родным погибших участников СВО

Государственные награды 10 военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции, передали их родственникам в Волгограде. Об этом V102.RU сообщили в музее-заповеднике «Сталинградская битва».
Орденами Мужества посмертно награждены:
- капитан Чебаков Алексей Васильевич;
- лейтенант Кобликов Алексей Владимирович;
- младший лейтенант Переходнов Евгений Александрович;
- младший лейтенант Лопоухов Виктор Алексеевич;
- старший сержант Храмов Денис Владиславович;
- сержант Бурмистенко Дмитрий Александрович;
- младший сержант Разумовский Александр Юрьевич;
- рядовой Рамазанов Ренат Рахимжянович;
- рядовой Карпенко Сергей Павлович;
- Генералов Владислав Сергеевич.
Церемония прошла в Триумфальном зале музея-панорамы при участии представителей общественности, духовенства, ветеранских и молодежных патриотических организаций. Награды участников СВО родственникам вручили военный комиссар Волгоградской области полковник Андрей Летунов и председатель комитета по делам национальностей и казачества Волгоградской области Эдуард Давыдовский.
Фото: музей-заповедник «Сталинградская битва»