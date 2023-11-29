Навигацию на ВДСК продлили на пять дней

Срок окончания навигации на Волго-Донском судоходном канале, который проходит в Волгоградской и Ростовской областях, продлен на пять дней - до 5 декабря. Об этом, как передает V102.RU, сообщили в ФБУ «Администрация «Волго-Дон».

Ранее сообщалось, что выпуск транзитных судов из бассейна будет осуществляться до 24:00 1 декабря, однако сроки сдвинули.

Согласно изменениям, вход судов в шлюз №1 с Волги и в Константиновский шлюз гидроузла с реки Дон прекращается с 24:00 1 декабря. Для выпуска флота к местам зимнего отстоя и ремонта работа гидроузлов №1-15 , Николаевского и Константиновского гидроузлов продлевается до 24:00 5 декабря.

Шлюзы №№1-13 Волго-Донского судоходного канала, напомним, находятся на территории Волгоградской области, шлюзы №№ 14-15, Николаевский и Константиновский гидроузлы - в Ростовской области.