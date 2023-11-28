Общество

Волгоградская область завезла на ВДНХ консервацию

Общество 28.11.2023 16:25
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28.11.2023 16:25


В Москве на стенде Волгоградской области на ВДНХ открылась новая экспозиция, специально для которой из региона завезли соленья, варенья и другую продукцию местных сельхозпроизводителей. 

–  На смену «Точке притяжения» пришла «Энергия развития»: в период с 28 ноября по 24 декабря посетители выставки-форума «Россия» смогут ознакомиться с достижениями волгоградцев в АПК и промышленности, – рассказали в администрации Волгоградской области. – До 10 декабря экспозиция будет посвящена сельскому хозяйству. 

После того как посетители выставки смогут оценить продукцию с волгоградских полей и предприятий и в VR-очках погулять по угодьям отдельных производителей, откроется выставка достижений промышленности региона. 

– В выходные дни гостей стенда ждут мастер-классы, интерактивные площадки, розыгрыши призов, – уточняют в администрации Волгоградской области. 

Выставка-форум будет работать до 12 апреля 2024 года, за это время на стенде Волгоградской области сменятся пять тематических блоков: «Точка притяжения», «Энергия развития», «Сила региона», «Свет Великой Победы», «Сокровища волгоградской земли».

Напомним, выставка «Россия» открылась на ВДНХ в День народного единства. Первым соглашением форума стал документ о реализации проекта «Уроки с путешествием», подписанный в Москве губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым и губернаторам Нижегородской области Глебом Никитиным.

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