Над дорогами Волгоградской области хотят запустить дроны «Шмель»

В Волгоградской области рассматривается вопрос о применении беспилотных летательных аппаратов для выявления нарушителей ПДД. Об этом сообщили V102.RU в комитете информационных технологий Волгоградской области.Беспилотный летательный аппарат «Шмель», оснащенный мощным видеодатчиком, способен в полете с расстояния до двухсот метров автоматически фиксировать информацию, на основе которой может быть сформирована необходимая доказательная база для привлечения к ответственности нарушителей ПДД.С помощью беспилотников осуществляется подсчет количества участников движения, мониторинг скорости перемещения транспорта, сбор информации о маршрутах, движении на определенных участках дорог и заторах. Эти данные необходимы для планирования городской инфраструктуры с учетом потребностей населения и текущих условий, пояснили в комитете. В дальнейшем при проведении строительных или ремонтных работ беспилотники смогут выявлять нарушения и анализировать пассажиропоток на будущем участке.Кроме того, дроны используют на аварийно-опасных участках дорог и в местах, где отсутствуют автоматические комплексы фотовидеофиксации нарушений.С помощью АПК «Шмель» предполагается также решение таких задач, как расширение и отработка практики фиксации нарушений ПДД, исследование дорожного полотна на предмет соответствия проекту организации дорожного движения на заданном участке с помощью БПЛА, оценка обстановки в случае возникновения нештатных ситуаций (при недоступности места происшествия для патруля ДПС), идентификация разыскиваемого транспортного средства, захват и сопровождение, уточнили в ведомстве.