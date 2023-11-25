Волгоградские подростки в музее УФСБ встретились с Анной Чапман

Музей УФСБ России по Волгоградской области открыл свои двери для учащихся Новополтавской средней школы имени Александра Кораблева - сотрудника органов ФСБ, погибшего в ходе контртеррористической операции на Северном Кавказе, передает V102.RU.

Подростки познавательно провели свое время. В ходе экскурсии им рассказали об истории образования органов госбезопасности Волгоградской области, о подвигах чекистов в годы войны и на современном этапе.

- Учащиеся ознакомились с документами, увидели обмундирование, оружие, личные вещи, награды чекистов, фотографии и иные архивные материалы, раскрывающие деятельность выдающихся сотрудников органов безопасности, - рассказали в УФСБ России по Волгоградской области.

Школьникам показали фильм «Чекисты», о деятельности сотрудников госбезопасности в период Сталинградской битвы. Молодые люди также встретились и пообщались с членом общественного совета «Молодая гвардия», блогером и телеведущей Анной Чапман.

Фото: УФСБ России по Волгоградской области