Общество

«Детей отогреваем в машинах»: в Волгограде сгоревший трансформатор оставил без тепла жителей СНТ

Общество 25.11.2023 15:17
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25.11.2023 15:17


Жители частных домов в СНТ «Учитель» в Советском районе Волгограда двое суток находятся без света и без тепла из-за сгоревшего трансформатора. Как сообщили V102.RU замерзающие люди, заменой вышедшего из строя оборудования на новое проблему решить не удалось.

- У нас сгорел трансформатор. Свет пропал около 9 вечера в четверг. Вчера, в пятницу, трансформатор заменили на новый. Свет включили, но минут на 30, потом все снова отключилось, - рассказывает местная жительница Ольга. 


По словам женщины, при подключении нового оборудования что-то пошло не так. 

- Они подключают, но у них что-то выходит из строя, - говорит женщина. – Насколько мне известно, там работает аварийная бригада районных электросетей.

В СНТ «Учитель», которое находится в 10 км от микрорайона «Родниковая долина», находится порядка 100 частных домов.  

- Половина СНТ живет здесь на постоянной основе. У многих маленькие дети, есть даже груднички. Двое суток детей греют в машинах. Газа у нас нет, поэтому все обогреваются электричеством, которого сейчас тоже нет, - поясняют жители.

В руководстве СНТ «Учитель» в свою очередь сообщили, что проблему уже удалось решить совместно с представителями профильного департамента администрации Волгограда.

- Свет сейчас делают и скоро сделают. Проблема в том, что на две улицы не хватает напряжения, поэтому в понедельник произведут необходимую замену оборудования, чтобы увеличить мощность нового трансформатора. Такое решение принято уже. Пока же мы просим жителей, когда дадут свет, не подключать все электроприборы сразу, а включить только отопление, - сообщили в СНТ.

Фото: жителей СНТ «Учитель»

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