Главу Калача-на-Дону Сарычева оштрафовали за игнорирование проблемы ЖКХ

Глава городского поселения Калача-на-Дону привлечен к ответственности за нарушение порядка рассмотрения обращений граждан. Как рассказала V102.RU старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, жительница города 27 июля обратилась в администрацию Калачевского городского поселения через ГИС ЖКХ с жалобой по вопросу начисления платы за коммунальный ресурс на общедомовые нужды. Однако в нарушение требований законодательства ответ заявительнице в установленный законодательством 30-дневный срок администрация не направила.
Глава городского поселения за это правонарушение был привлечен к административной ответственности. Мировой судья оштрафовал его на 5 тысяч рублей.
В конечном итоге после вмешательства прокуратуры женщине был направлен ответ о решении ее проблемы.
Согласно данным сайта администрации Калача-на-Дону, главой городского поселения является Денис Сарычев.