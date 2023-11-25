Росстат: долги по зарплате перед волгоградцами выросли до 7,5 млн

Общество 25.11.2023 19:23
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25.11.2023 19:23
Задолженность по зарплате в Волгоградской области за месяц выросла до 7,5 миллиона рублей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Росстата, долги в октябре увеличились на 1,1 миллиона или 17,5%.В ЮФО лишь в единственном регионе работодатели ничего не должны своим сотрудником – это в Краснодарском крае. Больше всего долгов – в республике Калмыкия. За месяц они выросли в 29 (!) раз и достигли 11 миллионов. Минимальная задолженность по зарплате – в Астраханской области. Здесь работникам задолжали всего 200 тысяч рублей.
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