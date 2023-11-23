Муниципальное телевидение Волгограда отмечает 30-летие

Телеканал «Муниципальное Телевидение Волгограда», вещающий на территории Волгограда, Волжского и в близлежащих районах Волгоградской области отмечает 30-летие. Девиз канала: «В диалоге с городом, в диалоге с властью». Зрительская аудитория составляет более 1,6 миллиона человек.

Созданный в январе 1993 года по инициативе экс-главы администрации Волгограда Юрия Чехова канал начал пробное вещание уже 11 августа. На этапе становления директором и главным редактором являлся Константин Валерьевич Редькин.

В разные годы руководителями были Елена Третьякова, Екатерина Голод, Михаил Серенко, Олег Зинченко, Дмитрий Бауков, Сергей Хведченя, Валерий Писарев, Ирина Медведева, Елена Тараян.

С 1 апреля 2019 года телеканал перешел на широкоэкранный формат вещания (16:9) и на стандарт высокой четкости (HD). С 28 октября 2020 года стал муниципальным общедоступным телеканалом Волгограда и занял 22-ю кнопку в кабельной сети.

Сегодня в круглосуточном эфире — информационные и аналитические передачи, затрагивающие политическую и общественную жизнь города-героя и региона. Учредителем и директором МАУ «ИАВ», в которое входит МТВ, является Евгений Князев. Главный редактор телевидения — Николай Коробов.

Высокопрофессиональные кадры и современные технические мощности позволяют производить качественный программный продукт. Служба информации — крупнейшее подразделение телеканала. Каждый день корреспонденты, обозреватели и редакторы держат зрителей в курсе самых важных новостей. Опытные и креативные видеооператоры, режиссеры монтажа, дизайнеры и инженеры, способны технически воплотить любую творческую задумку и провести прямую трансляцию с места событий.





Главная информационная программа «Время новостей» выходит на МТВ 13 раз в сутки, начиная с 06.30 утра. Последний выпуск выходит далеко за полночь. Более 50% эфирного времени канала занимают передачи и проекты собственного производства для различной возрастной аудитории, в том числе развлекательные — помогающие отдохнуть и набраться положительных эмоций.

Программы телеканала МТВ можно увидеть в эфире на 8-м метровом канале, в прямом эфире на интернет-портале МТВ.ОНЛАЙН, в кабельных сетях, приложениях на smart-телевизоре или смартфоне круглосуточно.

Значительный вклад в работу всего телеканала вносит рекламно-коммерческий отдел. От сотрудников этого подразделения зависит благосостояние организации. Заслуженное доверие многочисленных партнеров телеканала лишь подтверждает, что МТВ движется в правильном направлении.

На сегодняшний день в коллективе телеканала трудятся более 70 человек, из них — 17 журналистов. Достижения МТВ неоднократно отмечались на региональном и федеральном уровнях. В 2022 году в Волгограде на конкурсе регионального отделения СЖР имени Виктора Канунникова корреспонденты собрали богатый урожай наград, победив в двух номинациях — «За культурный и творческий вклад в развитие Волгоградской области» и «Свежий взгляд».

В рейтинге Liveinternet по итогам работы с ноября 2017-го по ноябрь 2023 года новостной ресурс МТВ.ОНЛАЙН поднялся с 28-й строчки на 8-ю и уверенно входит в десятку сильнейших региональных интернет-СМИ. При этом региональная составляющая остается стабильно высокой — почти 50%, более пяти миллионов посетителей в год.

Редакция «Высоты 102» присоединяется к поздравлениям, желает коллегам новых вершин творческого мастерства и журналистской удачи.