Несколько сот жителей Волгоградской области заключили контракт с МО

В ЮВО отметили и популярность мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту, которые разворачивают на массовых мероприятиях, в том числе проводимых военным ведомством.
Общество 22.11.2023 22:02
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22.11.2023 22:02
В ЮВО отметили и популярность мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту, которые разворачивают на массовых мероприятиях, в том числе проводимых военным ведомством.
С начала 2023 года пунктами отбора граждан на военную службу по контракту в Волгограде в войска направлено несколько сотен человек. Этот показатель вырос на десять процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили V102.RU в Южном военном округе. В ЮВО пояснили, что с гражданами проводится разъяснительная работа, в том числе - среди выпускников учреждений среднего профессионального образования.Кандидаты в контрактники проходят собеседования, обследования у психологов и медосмотр. А в воинской части – интенсивную общевойсковую подготовку.
В ЮВО отметили и популярность мобильных пунктов отбора на военную службу по контракту, которые разворачивают на массовых мероприятиях, в том числе проводимых военным ведомством.
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