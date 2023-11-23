Волгоградцы сообщают о невозможности сдать кровь на анализ в поликлинике №7 в Советском районе. С такой проблемой, по их словам, они столкнулись еще примерно две недели назад.

- Нам говорят «приходите позже». Поясняют, что кровь на анализ пока не принимают, так как закончились лимиты. Исключение вроде есть для онкобольных и тех, кому назначена операция, - сообщила V102.RU жительница района, столкнувшаяся с этой проблемой.

- На сегодняшний день лабораторные исследования в поликлинике проводятся в полном объеме, - сообщил в ответе на редакционный запрос комитет здравоохранения Волгоградской области. - На указанный в запросе вид исследований заключен дополнительный контракт. В случае возникновения вопросов по качеству оказания медицинской помощи пациенты могут обратиться на горячую линию медучреждения 8-961-695-32-09.