Ветхую часть трубопровода, которая проходит под проезжей частью в Ворошиловском районе Волгограда, заменили без разрушения асфальта и отключения тепла потребителям. Об этом V102.RU сообщили в «Концессии теплоснабжения».

Работы проводились на участке теплосети по ул. Рабоче-Крестьянской. Специалисты заменили 80 метров трубы диаметром 159 мм. Все работы велись под проезжей частью. Решение о замене этого отрезка было принято после обследования, которое выявило наличие слабых мест на этом участке.

- Чтобы не нарушать целостность проезжей части и минимизировать неудобства для автомобилистов, рабочие спустились под землю, где проходит сам тепловой канал, - рассказали в компании.

Участок трубы заменили за несколько дней. Все это время подача ресурса не прерывалась. Накануне обновленный участок вмонтировали в уже существующий трубопровод.

В настоящее время специалисты ведут строительные работы по восстановлению теплового канала, после чего приступят к восстановлению благоустройства зеленой зоны.

По такой же технологии – без нарушения асфальтобетонного покрытия – специалисты «Концессий теплоснабжения» произвели замену 23-метрового участка сети по ул. Ткачева. Работы также велись под землей, внутри теплового канала.

Фото: «Концессии теплоснабжения»