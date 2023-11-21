



О победе студентки Волгоградского государственного социально-педагогического университета Софии Шахиахметовой в цифровом образовательном проекте «Поколение М» сообщает Цифровая экосистема МТС. В течение двух дней София из города Котельниково Волгоградской области проходила стажировку в Москве в Модном доме дизайнера, художника и модельера Юлии Далакян и стала гостем модного показа на Estet Fashion Week.





Во время стажировки Юлия Далакян провела разбор эскизов студентки, поделилась с ней своим профессиональным опытом и личными лайфхаками по созданию модный образов. София узнала, как создать собственную коллекцию одежды, и получила ответы на свои вопросы от наставника проекта «Поколение М». Завершением стажировки стало участие в подготовке модного показа бренда Юлии Далакян на модном показе Estet Fashion Week. Волгоградская студентка побывала на бэкстейдже и увидела, как устроена работа дизайнера изнутри.





- В Волгограде очень много талантливых дизайнеров и создателей собственных брендов одежды, известных далеко за пределами области, София еще раз подтвердила экспертизу региона в этой сфере. Приятно, что наш проект помогает заявить о себе в разных творческих коммьюнити – от модного сообщества до веб-дизайна и программирования. Сейчас желающие могут изучить онлайн-курс по цифровой моде и научиться создавать коллекции виртуальной одежды, работать в профессиональных программах и использовать возможности искусственного интеллекта МТС. Онлайн-формат проекта – классная возможность для подростков из любой точки страны развивать свои таланты, общаться с кумирами и получать обратную связь от профессионалов своего дела. Мы будем следить за успехами Софии и радоваться новым победам, — отмечает директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.





В начале года София Шахиахметова, как и сотни других подростков со всей страны, загрузила свои эскизы на сайт проекта для участия в конкурсе. Как отмечает юный дизайнер, о проекте «Поколение М» она узнала еще в 2018 году, несколько лет выкладывала работы на сайте и занимала призовые места, а спустя пять лет стала победительницей конкурса и исполнила мечту, побывав на стажировке в модном доме дизайнера.

- Я учусь на кафедре дизайна костюма в Волгоградском социально-педагогическом университете, стать дизайнером одежды мечтала с детства. Еще со школы я ходила на курсы и участвовала в конкурсах, которые помогут развиваться в этом направлении. Очень здорово, что есть такие онлайн-площадки, которые не только открывают большие возможности для всех творческих единиц, но и помогают развивать свои таланты, при этом совсем неважно – живешь ты в Москве или в Котельниково. Впечатлений и творческого вдохновения после модного показа, на котором было очень много известных людей, и стажировки очень много, — рассказала София Шахиахметова.



