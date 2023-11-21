Трассы в Волгоградской области обрабатывают от гололеда 132 спецмашины

За сутки на трассы в Волгоградской области было отсыпано 2,5 тысячи тонн противогололедных реагентов. Дороги обрабатывают 132 спецмашины, сообщили V102.RU в профильном комитете обладминистрации.

Больше всего техники и реагентов было задействовано в северных и северо-западных районах, где отмечались гололедные явления.

Ситуацию на дорогах Волгоградской области профильные службы отслеживают круглосуточно. Проезд обеспечен по всем направлениям.

- В настоящее время активные работы по расчистке и обработке магистралей в Еланском, Нехаевском, Урюпинском и Серафимовичском районах, - рассказали в комитете.

В случае ухудшения погодных условий к дежурству будут привлечены более 500 спецмашин.

Водителей призывают соблюдать правила дорожного движения, дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям, а также не создавать препятствий для работы спецтехники.