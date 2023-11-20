Трассы в Волгоградской области стали небезопасны из-за снега и дождя

Госавтоинспекция в Волгоградской области предупреждает о сложной дорожной ситуации из-за ухудшения погодных условий, передает V102.RU.

- На территории большинстве районов дождь. На автодорогах Михайловского, Палласовского, Жирновского, Новониколаевского районов - снег. Госавтоинспекция проводит круглосуточный мониторинг дорожной ситуации. В случае осложнения - на трассы будут направлены дополнительные экипажи ДПС, - сообщили в ГУ МВД России по региону.

Водителей просят соблюдать дистанцию и скоростной режим, чтобы в случае опасности была возможность предотвратить ДТП.

В случае возникновения трудной ситуации в пути следует обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции по телефону 02 или 112. Сотрудники при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора, окажут и другую помощь.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области