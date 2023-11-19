Кубинские футболисты посетили музей «Сталинградская битва»

Общество 19.11.2023 17:01
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19.11.2023 17:01
Музей-заповедник «Сталинградская битва» посетила сборная команда по футболу Республики Куба, приехавшая в Волгоград для проведения товарищеского матча со сборной командой России. Как рассказали V102.RU в музее, кубинские гости осмотрели панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», ознакомились с экспозицией музея «Сталинградская битва» и выставкой, посвященной дружественным связям Волгограда и Кубы.
Также кубинские футболисты встретились со школьниками – участниками кружка «Школа международных отношений и дипломатии», который работает при ГДЮЦ.
Футболисты сборных России и Кубы побывали и на Мамаевом кургане. Они почтили память героев, возложив цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к Малой братской могиле, к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.
Фото музея-панорамы "Сталинградская битва"
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