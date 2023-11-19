Общество

Кубинские футболисты посетили музей «Сталинградская битва»

Общество 19.11.2023 17:01
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19.11.2023 17:01


Музей-заповедник «Сталинградская битва» посетила сборная команда по футболу Республики Куба, приехавшая в Волгоград для проведения товарищеского матча со сборной командой России. Как рассказали V102.RU в музее, кубинские гости осмотрели панораму «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом», ознакомились с экспозицией музея «Сталинградская битва» и выставкой, посвященной дружественным связям Волгограда и Кубы.

Также кубинские футболисты  встретились  со школьниками – участниками кружка «Школа международных отношений и дипломатии», который работает при ГДЮЦ. 

Футболисты сборных России и Кубы побывали и  на  Мамаевом кургане. Они почтили память героев, возложив цветы к Вечному огню в Зале Воинской Славы, к Малой братской могиле, к могиле Маршала Советского Союза В. И. Чуйкова.

Фото музея-панорамы "Сталинградская битва"


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