Андрей Бочаров на улице пообщался с жителями Калача-на-Дону









-- Андрей Бочаров сегодня провел встречу с жителями Калача-на-Дону после возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск . В администрации Волгоградской области напомнили, что каждая рабочая поездка главы региона обязательно включает общение с жителями. И сегодняшний день не стал исключением.

Также губернатор сообщил о продолжении работы над строительством обхода Нового Рогачика. В частности, в следующем году будет готовиться проект очередного этапа. После ввода в действие всей трассы поездка в Калач-на-Дону из областного центра может занять 30-40 минут. Андрей Бочаров пошутил, что в таком случае Волгоград вполне может стать пригородом Калача-на-Дону.

Также губернатор сообщил о продолжении работы над строительством обхода Нового Рогачика. В частности, в следующем году будет готовиться проект очередного этапа. После ввода в действие всей трассы поездка в Калач-на-Дону из областного центра может занять 30-40 минут. Андрей Бочаров пошутил, что в таком случае Волгоград вполне может стать пригородом Калача-на-Дону.

Фото и видео администрации Волгоградской области



Как сообщает V102.RU, Бочаров обсудил с жителями вопросы, связанные с развитием водоснабжения, обеспечения квалифицированными кадрами объектов АПК, благоустройства территорий.В частности, глава региона признал, что не все хорошо в местном здравоохранении, напомнив при этом, что недавно в Калаче-на-Дону появилось новое инфекционное отделение.