Андрей Бочаров на улице пообщался с жителями Калача-на-Дону

В частности, глава региона признал, что не все хорошо в местном здравоохранении, напомнив при этом, что недавно в Калаче-на-Дону появилось новое инфекционное отделение.
Общество 19.11.2023 11:16
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19.11.2023 11:16
В частности, глава региона признал, что не все хорошо в местном здравоохранении, напомнив при этом, что недавно в Калаче-на-Дону появилось новое инфекционное отделение.
--Андрей Бочаров сегодня провел встречу с жителями Калача-на-Дону после возложения цветов к монументу «Соединение фронтов» в поселке Пятиморск . В администрации Волгоградской области напомнили, что каждая рабочая поездка главы региона обязательно включает общение с жителями. И сегодняшний день не стал исключением.Как сообщает V102.RU, Бочаров обсудил с жителями вопросы, связанные с развитием водоснабжения, обеспечения квалифицированными кадрами объектов АПК, благоустройства территорий.
В частности, глава региона признал, что не все хорошо в местном здравоохранении, напомнив при этом, что недавно в Калаче-на-Дону появилось новое инфекционное отделение.
Также губернатор сообщил о продолжении работы над строительством обхода Нового Рогачика. В частности, в следующем году будет готовиться проект очередного этапа. После ввода в действие всей трассы поездка в Калач-на-Дону из областного центра может занять 30-40 минут. Андрей Бочаров пошутил, что в таком случае Волгоград вполне может стать пригородом Калача-на-Дону.
Фото и видео администрации Волгоградской области
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