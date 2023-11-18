Волгоградка судится из-за растерзанной ротвейлером чихуахуа

Владелица маленькой собачки породы чихуахуа в Волгограде требует возмещение ущерба и компенсацию морального вреда в связи с гибелью домашнего питомца.

Как сообщили V102.RU в Ворошиловском районном суде, иск подан к хозяину ротвейлера, чей пес на прогулке напал на чихуахуа. Сумма исковых претензий не уточняется.

- Как указано в обоснование исковых требований, в январе 2023 года во время самостоятельного выгула принадлежащая ответчику собака бойцовской породы напала на ее собаку породы чихуахуа, которая в результате причиненных повреждений погибла, - сообщили в районном суде.

Потерявшая питомца женщина указывает, что к чихуахуа она относилась как к члену семьи. Ротвейлера, по ее словам, выгуливали без короткого поводка и намордника, что является нарушением правил содержания собак.

В сумму ущерба владелица чихуахуа заложила рыночную стоимость собаки, а также расходы по утилизации тела растерзанного питомца.