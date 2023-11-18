Желтый уровень погодной опасности введен в Волгоградской области

В Волгоградской области прогнозируют два погодных явления, которые могут быть потенциально опасными для населения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на данные Гидрометцентра РФ, в регионе введен желтый уровень погодной опасности.

По данным синоптиков, до 12 часов 19 ноября в Волгоградской области прогнозируются гололедно-изморозевые явления в отдельных районах. Второе неблагоприятное явление – это туман.

В Волгоградском ЦГМС уточняют, что сегодня, 18 ноября, в отдельных районах области ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя. Возможно налипание мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица на дорогах. Туман.

Ветер северный, северо-восточный 5-10 м/с, днем местами порывы 12-14 м/с.

По области днем будет -2...+3º, местами до +5º.

В Волгограде сегодня, 18 ноября, пройдут небольшие дожди. Туман. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха днем +3...+5º.