Снег и морозы до -7 прогнозируют в Волгоградской области

Снег ожидается 18 ноября и в Волгограде. А 19 ноября в областном центре ночью подморозит до -1.
Общество 17.11.2023 09:03
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17.11.2023 09:03
Снег ожидается 18 ноября и в Волгограде. А 19 ноября в областном центре ночью подморозит до -1.
Ухудшение погоды ожидается в Волгоградской области. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский ЦГМС, сегодня, 17 ноября, в регионе пройдут небольшие дожди с понижением температуры воздуха в диапазоне от +3 до +8.Завтра, 18 ноября, в области прогнозируют осадки в виде дождя и снега при северном ветре . Синоптики предупредили об опасных гололедно-изморозевых явлениях и налипании мокрого снега. При этом в ночь на 19 ноября температура местами опустится до -7.
Снег ожидается 18 ноября и в Волгограде. А 19 ноября в областном центре ночью подморозит до -1.
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