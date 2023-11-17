В Волгограде увековечили память погибшего на СВО Михаила Шабаева

Общество 17.11.2023 07:57
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17.11.2023 07:57
В Красноармейском районе Волгограда увековечили память Михаила Шабаева. Памятная мемориальная доска герою специальной военной операции, старшему сержанту Вооруженных Сил РФ появилась накануне на фасаде школы №124, которую он окончил.
Решение об увековечении памяти Михаила Шабаева было принято Волгоградской городской думой три недели назад. С инициативой выступило руководство школы, его поддержала администрация района.
Михаил погиб 13 марта 2022 года при освобождении заложников, захваченных националистическим батальоном «Айдар» в монастыре села Никольское Донецкой Народной Республики. Ценой своей жизни старший сержант Шабаев обеспечил отход отряда и спас своих товарищей. Указом Президента РФ награжден посмертно орденом Мужества.
Открывал памятную доску Михаилу Шабаеву его сын Александр. Ему 13 лет, и он знает, что его отец – настоящий герой. На церемонии присутствовала и сестра Михаила Маргарита Гриднева.
Фото Волгоградской гордумы/t.me
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