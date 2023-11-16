В день матча России и Кубы в Волгограде назначили две допэлектрички

Волгоград-1 – Волжский (отправление от ст. Волгоград-1 в 22:08, прибытие на о.п.Мамаев Курган в 22:15 и отправление от о.п.Мамаев Курган в 22:16, прибытие на ст.Волжский 23:09).
Общество 16.11.2023 21:23
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16.11.2023 21:23
Волгоград-1 – Волжский (отправление от ст. Волгоград-1 в 22:08, прибытие на о.п.Мамаев Курган в 22:15 и отправление от о.п.Мамаев Курган в 22:16, прибытие на ст.Волжский 23:09).
20 ноября назначены две дополнительные электрички. Как сообщили V102.RU в комитете транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области, болельщиков матча сборных России и Кубы после игры довезут до юга Волгограда и Волжского. Расписание дополнительных поездов:Краснооктябрьская – Шпалопропитка (отправление от ст.Краснооктябрьская в 22:03, прибытие на о.п.Мамаев Курган в 22:07 и отправление от о.п.Мамаев Курган в 22:10, прибытие на ст.Шпалопропитка в 23:21);
Волгоград-1 – Волжский (отправление от ст. Волгоград-1 в 22:08, прибытие на о.п.Мамаев Курган в 22:15 и отправление от о.п.Мамаев Курган в 22:16, прибытие на ст.Волжский 23:09).
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