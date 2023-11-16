Губернатор Волгоградской области отправился в рабочую поездку





Губернатор Волгоградской области сегодня, 16 ноября, отправился в рабочую поездку в Советский район Волгограда, где, по сведениям ИА «Высота 102», планирует ознакомится с проектами развития молодого микрорайона Долина.

По информации пресс-службы администрации региона, в поездке по району Андрея Бочаров сопровождают глава Волгограда Владимир Марченко, а также первый зам Александр Дорждеев.

Для справки. С 2015 года в микрорайоне Советского района возвели 323,4 тысячи квадратных метров жилья для 21 тысячи человек. Здесь есть своя школа-тысячник и детские сады. Для транспортной доступности возведено восемь дорог.