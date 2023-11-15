Пропавшего в июне мужчину с тату в виде медведя ищут в Волгограде

В Волгограде разыскивают бесследно исчезнувшего летом мужчину. Как сообщает V102.RU, 34-летний житель Волгограда ушел из дома и буквально растворился.
— Пропал Дмитрий Олегович Ястребов. С 28 июня его местонахождение неизвестно, — пояснили информагентству в поисково-спасательном отряде «Оберег».
Приметы пропавшего:
рост 188 сантиметров
плотное телосложение
глаза серые
волосы русые
татуировка на ноге с изображением медведя
К сожалению, волонтерам неизвестно, в какой именно одежде пропал волгоградец. Если вы располагаете информацией, способной помочь поискам, просьба сообщить по номеру горячей линии 8 (800) 505 10 65 или по телефонам экстренных служб 112 или 102.
Фото и коллаж: ПСО «Оберег» / Алексей Костяков ИА «Высота 102»
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