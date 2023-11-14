Общество

В Волгограде ушлые юристы обманули живущую в вагончике-бытовке семью из Донецка

Общество 14.11.2023 13:25
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14.11.2023 13:25


Уполномоченный по правам человека в Волгоградской области предостерегает от обращения к юристам, которые берут деньги за юридическую помощь, которая по закону должна предоставляться бесплатно. Как сообщили V102.RU в аппарате омбудсмена, в Волгограде ушлые юристы обманули молодоженов из Донецка, которые из-за сложной жизненной ситуации вынуждены проживать в вагончике-бытовке.

Антон З. и его беременная супруга приобрели земельный участок в одном из СНТ Волжского, где поселились в вагончике-бытовке. Глава семейства обратился в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования РФ по Волгоградской области по вопросу назначения ежемесячного пособия с учетом беременности супруги, но получил отказ из-за отсутствия регистрации по месту жительства. 

Одна из юридических фирм в Волгограде согласилась решить проблему молодоженов путем постановки вагончика-бытовки на кадастровый учет как недвижимое имущество с последующим переводом его в жилое помещение, чтобы получить регистрацию по месту жительства. За свои услуги юристы запросили 18 тысяч рублей, заключив соответствующий договор. 

- Однако заявленные обязательства юридическая организация предложила реализовать волгоградскому Уполномоченному по правам человека, в адрес которого было направлено соответствующее обращение от имени Артема З. При этом действующее законодательство не предусматривает признание вагончика-бытовки в качестве жилого помещения, - сообщили в аппарате уполномоченного.

Здесь констатируют, что подобные обращения от юристов, которые берут деньги с малоимущих граждан и не оказывают им помощь, поступают к омбудсмену регулярно. 

При обращении за помощью к юристам следует знать, что Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» гарантирует оказание бесплатной юридической помощи отдельным категориям гражданам Уполномоченным по правам человека, государственным юридическим бюро, адвокатами, нотариусами и другими субъектами.

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