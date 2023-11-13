Общество

Волгоград на сутки переименуют в Сталинград

Общество 13.11.2023 19:07
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13.11.2023 19:07


На въезде в Волгоград в воскресенье, 19 ноября, заменят дорожные указатели. Как сообщает ИА «Высота 102», ровно на сутки город-герой снова переименуют в Сталинград.

Дорожные знаки «Волгоград» на основных автомобильных въездах в город муниципальные дорожные предприятия заменят на дорожные знаки «Сталинград». 20 ноября будет осуществлена обратная замена.

Изменения произведут в соответствии с решением депутатов Волгоградской городской думы, согласно которому в определенные даты наименование «город-герой Сталинград» устанавливается в качестве символа города Волгограда, используемого наряду с наименованием «город-герой Волгоград».

Знаки особых предписаний 5.23.1 «Начало населенного пункта» и 5.24.1 «Конец населенного пункта» с наименованием «Сталинград» установят на въездах в город по федеральным трассам Сызрань — Саратов — Волгоград, Волгоград — Каменск-Шахтинский на улице Неждановой, Р-22 «Каспий» на улице Исторической и по региональной трассе Р-221 улица Генерала Романенко, — добавили в горадмине.

Напомним, что согласно решению городских депутатов Волгоград переименовывают в Сталинград девять раз в год с января по декабрь:

  • 19 ноября — в День начала контрнаступления советских войск под Сталинградом
  • 2 февраля — в день окончания Сталинградской битвы
  • 23 февраля — в День защитника Отечества
  • 8 мая — в день присвоения звания «Город-герой»
  • 9 Мая — в День Победы
  • 22 июня — в День памяти и скорби
  • 23 августа — в День памяти жертв массированной бомбардировки Сталинграда
  • 2 сентября — в день окончания Второй мировой войны
  • 9 декабря — в День Героев Отечества
Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102» 

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