Жителям двухэтажки в Волгограде вернули воду спустя две недели

Напомним, как сообщало V102.RU, жители дома почти две недели не могли добиться от управляющей компании ремонта внутридомовых сетей. Жильцы обратились с жалобами в госжилинспекцию и прокуратуру и требовали введения ЧС в доме.
Общество 11.11.2023 14:39
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11.11.2023 14:39
Напомним, как сообщало V102.RU, жители дома почти две недели не могли добиться от управляющей компании ремонта внутридомовых сетей. Жильцы обратились с жалобами в госжилинспекцию и прокуратуру и требовали введения ЧС в доме.
Жителям дома №10 по ул. Мелиораторов в Волгограде сегодня, 11 ноября, вернули воду после двухнедельного отсутствия ресурса. Об этом рассказали V102.RU горожане, проживающие в старой двухэтажке.- Наконец, приехали рабочие, все сделали и у нас появилась вода! – не верят своему счастью волгоградцы.
Напомним, как сообщало V102.RU, жители дома почти две недели не могли добиться от управляющей компании ремонта внутридомовых сетей. Жильцы обратились с жалобами в госжилинспекцию и прокуратуру и требовали введения ЧС в доме.
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