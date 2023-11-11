









Жители дома №10 по улице Мелиораторов в Волгограде вот уже две недели вынуждены существовать без воды. Как сообщили V102.RU горожане, вода пропала из-за проблем с водоводом, который проходит под полом одной из квартир. Жители дома №10 по улице Мелиораторов в Волгограде вот уже две недели вынуждены существовать без воды. Как сообщили V102.RU горожане, вода пропала из-за проблем с водоводом, который проходит под полом одной из квартир.









Корреспондент V102.RU пытался дозвониться до руководства УК «Жемчужина», но безуспешно. Редакция направила запрос на электронную почту управляющей компании, но ответа также нет. Корреспондент V102.RU пытался дозвониться до руководства УК «Жемчужина», но безуспешно. Редакция направила запрос на электронную почту управляющей компании, но ответа также нет.

- Мы сообщили в УК «Жемчужина» об отсутствии воды, сначала нам заявили, что не могут попасть в квартиру на первом этаже, где, предположительно, и кроется причина отключения, - рассказали жильцы. – Мы обеспечили допуск в квартиру, но ничего не изменилось. Сначала в управляющей компании сказали, что у них нет слесарей. Потом вроде бы нашли. Он пришел, посмотрел, развел руками и сказал, что не знает, как решить проблему. У дома что-то раскопали, но толку от этого никакого.- Мы направили жалобы в госжилнадзор, в прокуратуру, но ответа надо ждать месяц, - говорят жители. – А нам что, жить еще месяц без воды? У нас много пожилых людей, не каждый может позволить себе покупать ее в магазине. Если нам не могут отремонтировать водовод, пусть власти объявляют режим ЧС в нашем доме.