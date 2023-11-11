Общество 11.11.2023 09:50
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11.11.2023 09:50
Жители дома №10 по улице Мелиораторов в Волгограде вот уже две недели вынуждены существовать без воды. Как сообщили V102.RU горожане, вода пропала из-за проблем с водоводом, который проходит под полом одной из квартир.- Мы сообщили в УК «Жемчужина» об отсутствии воды, сначала нам заявили, что не могут попасть в квартиру на первом этаже, где, предположительно, и кроется причина отключения, - рассказали жильцы. – Мы обеспечили допуск в квартиру, но ничего не изменилось. Сначала в управляющей компании сказали, что у них нет слесарей. Потом вроде бы нашли. Он пришел, посмотрел, развел руками и сказал, что не знает, как решить проблему. У дома что-то раскопали, но толку от этого никакого.
- Мы направили жалобы в госжилнадзор, в прокуратуру, но ответа надо ждать месяц, - говорят жители. – А нам что, жить еще месяц без воды? У нас много пожилых людей, не каждый может позволить себе покупать ее в магазине. Если нам не могут отремонтировать водовод, пусть власти объявляют режим ЧС в нашем доме.
Корреспондент V102.RU пытался дозвониться до руководства УК «Жемчужина», но безуспешно. Редакция направила запрос на электронную почту управляющей компании, но ответа также нет.Фото и видео жильцов дома
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