Сотню нарушителей режима госграницы задержали в Волгоградской области





В Волгоградской области возбуждено уголовное дело по факту незаконного пересечения государственной границы. Еще 100 человек, сообщает ИА «Высота 102», привлечены к административной ответственности за нарушение режима госграницы. Результаты операции «Солидарность – 2023» озвучили в региональном Пограничном управлении ФСБ России по Волгоградской области 8 ноября.

Уточняется, что в операции по выявлению нарушителей госграницы принимали сотрудники волгоградского погрануправления ФСБ России, а также их казахстанские коллеги, представители администраций приграничных районов региона и дружинники.

– По результатам проведенной пограничной операции задержан нарушитель государственной границы, возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ «Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации». К административной ответственности по ст. 18.1 КоАП РФ «Нарушение режима Государственной границы Российской Федерации» и ст. 18.2 КоАП РФ «Нарушение пограничного режима в пограничной зоне» привлечены более 100 человек, – сообщили итоги операции в Пограничном управлении.

Кроме того, при взаимодействии с УФСБ России по Волгоградской области, ГУ МВД России по Волгоградской области пограничники провели 8 рейдов, в ходе которых выявлено 70 иностранных граждан, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации.

– Все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в Российской Федерации» и ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в Российской Федерации», – сообщают в пресс-службе погрануправления.

Фото, видео: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России