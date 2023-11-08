Общество

«Сидел, как и все»: осужденный за педофилию экс-депутат Юрий Бабкин оказался на воле

Общество 08.11.2023 10:30
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08.11.2023 10:30


Из колонии строгого режима № 19 в Суровикинском районе Волгоградской области вышел осужденный в 2010 году за педофилию экс-депутат Юрий Бабкин, сообщает V102.RU. Ранее бывшего первого секретаря Краснооктябрьского райкома КПРФ и в прошлом учителя истории признали виновным в совращении подростков в возрасте от 8 до 16 лет. 

В пресс-службе УФСИН по Волгоградской области информацию об освобождении заключенного подтвердили. 

Собственный источник «Высоты 102» уточнил, что 68-летний Бабкин покинул стены колонии 6 ноября. 

— Сидел, как и все. Таких на «зоне» много. Тихо-мирно дотянул. Не отсвечивал нигде, грубо говоря, голову не поднимал и спокойно вышел, — рассказал источник.

Отметим, что по уголовному делу потерпевшими были признаны 23 подростка. Следствие установило, что развратные действия и акты мужеложства Бабкин совершал в период с 2004 по 2009 год. Имея высшее педагогическое образование, он работал преподавателем истории в двух образовательных учреждениях Волгограда и, обладая знаниями детской психологии, использовал их для убеждения детей в содомии. 

Бывший педагог приглашал детей к себе домой для просмотра кинофильмов с участием звезд восточных единоборств, налаживал психологический контакт, после чего использовал несовершеннолетних для удовлетворения своей похоти.

Напомним, Юрию Бабкину было предъявлено обвинение в совершении 124 эпизодов преступной деятельности по ст. 135 УК РФ (совершение развратных действий), шести эпизодов по ст. 134 УК РФ (совершение актов мужеложества), один эпизод по ст. 242.1 УК РФ (распространение порнографических изображений несовершеннолетних), а также один эпизод по ст. 223 УК РФ (изготовление холодного оружия).

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