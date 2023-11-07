Губернатор Бочаров провел урок истории для школьников из Нижнего Новгорода





Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 7 ноября, провел урок истории для десятиклассников из Нижнего Новгорода, прибывших в Волгоград в рамках проекта «Уроки с путешествием». Как сообщает ИА «Высота 102» нижегородские дети, в том числе, смогли пообщаться с фронтовиком Александром Медковым и жительницей осажденного Сталинграда Тамарой Колбасиной. Урок проходил в знаковом месте города-героя – Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва».

Напомним, что сегодня в Волгоград спецпоездом из Нижнего Новгорода прибыло 570 детей из Нижегородской области. Столько же ребят из Волгоградской области сегодня находятся в Нижнем Новгороде, сообщало ранее ИА «Высота 102».

– Мы находимся с вами в самом эпицентре истории, где 80 лет назад решалась судьба мира, всего человечества. Для нижегородцев земля Сталинграда – это родная земля. Тысячи нижегородцев сражались здесь, проявляя мужество и героизм. Вместе со своими боевыми товарищами, которые представляли все регионы нашей страны, плечом к плечу они защитили Сталинград и сделали так, что это переломное сражение стало прологом нашей Великой Победы, – подчеркнул Андрей Бочаров, открывая встречу с нижегородскими школьниками. – Кроме того, нижегородцы поставляли сюда большое количество техники, боеприпасов и продовольствия для того, чтобы защитники Сталинграда выстояли и победили. Вы являетесь потомками Поколения Победителей. Вы у себя дома – мы рады вас приветствовать.





Внимание старшеклассников обратили на названия воинских частей и соединений, защищавших Сталинград, а также на их знамена. Андрей Бочаров подчеркнул, именно здесь 80 лет назад в ходе легендарной Сталинградской битвы проходила передовая линия обороны. Немцы прошли всю Европу, свыше 3000 километров. А несколько сотен метров до Волги так и не смогли пройти, столкнувшись с беспримерным мужеством и героизмом защитников Сталинграда.

– Нам очень важно, чтобы вы, находясь здесь, прониклись всей глубиной нашей истории, которая связывает наше Отечество в единую мощную страну. Наши защитники сделали всё для того, чтобы победить, — и победили. Также и сейчас нынешние потомки Поколения Победителей защищают наше Отечество на Донбассе и в Новороссии, имея перед собой пример подвигов своих предков. Мы уверены, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Давайте пожелаем им победы и возвращения домой живыми и здоровыми!

Александр Медков рассказал ребятам о своем боевом и трудовом пути, ранениях и жизненных уроках, после чего напутствовал молодых людей: «Дорогая молодежь, крепите Россию, берегите здоровье и закаляйтесь. Мне полных 97, но я по сегодняшний день занимаюсь спортом, принимаю участие в марафоне. Дома у меня гири, гантели и турник».





Тамара Колбасина, в свою очередь, рассказала о бомбардировке Сталинграда, которую пережила будучи ребенком: «Нас хотели уничтожить. Детям жить здесь было очень-очень страшно. Город почти стерли с лица земли. Но уничтожить, сломить не получилось! Фашистов зажали в кольцо здесь, в Сталинграде. Мы, дети, по кирпичику помогали восстанавливать всё. Мы гордимся своим городом и помогаем его дальнейшему развитию. Ребята, живите так, чтобы всем рядом с вами было тепло и хорошо. И помните, что Родину забывать и продавать нельзя. Любите её, берегите её, делайте всё ради мира на земле».

Андрей Бочаров подчеркнул, что Волгоградскую и Нижегородскую области объединяет очень многое: оба региона сыграли особую роль в сохранении государственности нашей страны, защите от попыток иноземных захватчиков лишить ее независимости.

Ребята поблагодарили губернаторов Андрея Бочарова и Глеба Никитина за запуск такого важного патриотического туристко-образовательного проекта: «Мы, как будущие офицеры Российской армии, понимаем, что нам есть чем гордиться и что защищать!».

– Будущее страны зависит от вас. Вы должны увидеть мощь нашего Отечества и силу духа его народа, – сказал в заключение Андрей Бочаров.