Общество

Губернатор Бочаров провел урок истории для школьников из Нижнего Новгорода

Общество 07.11.2023 16:52
0
07.11.2023 16:52


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 7 ноября, провел урок истории для десятиклассников из Нижнего Новгорода, прибывших в Волгоград в рамках проекта «Уроки с путешествием». Как сообщает ИА «Высота 102» нижегородские дети, в том числе, смогли пообщаться с фронтовиком Александром Медковым и жительницей осажденного Сталинграда Тамарой Колбасиной. Урок проходил в знаковом месте города-героя – Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». 

Напомним, что сегодня в Волгоград спецпоездом из Нижнего Новгорода прибыло 570 детей из Нижегородской области. Столько же ребят из Волгоградской области сегодня находятся в Нижнем Новгороде, сообщало ранее ИА «Высота 102».

Мы находимся с вами в самом эпицентре истории, где 80 лет назад решалась судьба мира, всего человечества. Для нижегородцев земля Сталинграда – это родная земля. Тысячи нижегородцев сражались здесь, проявляя мужество и героизм. Вместе со своими боевыми товарищами, которые представляли все регионы нашей страны, плечом к плечу они защитили Сталинград и сделали так, что это переломное сражение стало прологом нашей Великой Победы, – подчеркнул Андрей Бочаров, открывая встречу с нижегородскими школьниками. – Кроме того, нижегородцы поставляли сюда большое количество техники, боеприпасов и продовольствия для того, чтобы защитники Сталинграда выстояли и победили. Вы являетесь потомками Поколения Победителей. Вы у себя дома – мы рады вас приветствовать.


Внимание старшеклассников обратили на названия воинских частей и соединений, защищавших Сталинград, а также на их знамена. Андрей Бочаров подчеркнул, именно здесь 80 лет назад в ходе легендарной Сталинградской битвы проходила передовая линия обороны. Немцы прошли всю Европу, свыше 3000 километров. А несколько сотен метров до Волги так и не смогли пройти, столкнувшись с беспримерным мужеством и героизмом защитников Сталинграда.

Нам очень важно, чтобы вы, находясь здесь, прониклись всей глубиной нашей истории, которая связывает наше Отечество в единую мощную страну. Наши защитники сделали всё для того, чтобы победить, — и победили. Также и сейчас нынешние потомки Поколения Победителей защищают наше Отечество на Донбассе и в Новороссии, имея перед собой пример подвигов своих предков. Мы уверены, что враг будет разбит, и победа будет за нами. Давайте пожелаем им победы и возвращения домой живыми и здоровыми!

Александр Медков рассказал ребятам о своем боевом и трудовом пути, ранениях и жизненных уроках, после чего напутствовал молодых людей: «Дорогая молодежь, крепите Россию, берегите здоровье и закаляйтесь. Мне полных 97, но я по сегодняшний день занимаюсь спортом, принимаю участие в марафоне. Дома у меня гири, гантели и турник».


Тамара Колбасина, в свою очередь, рассказала о бомбардировке Сталинграда, которую пережила будучи ребенком: «Нас хотели уничтожить. Детям жить здесь было очень-очень страшно. Город почти стерли с лица земли. Но уничтожить, сломить не получилось! Фашистов зажали в кольцо здесь, в Сталинграде. Мы, дети, по кирпичику помогали восстанавливать всё. Мы гордимся своим городом и помогаем его дальнейшему развитию. Ребята, живите так, чтобы всем рядом с вами было тепло и хорошо. И помните, что Родину забывать и продавать нельзя. Любите её, берегите её, делайте всё ради мира на земле».

Андрей Бочаров подчеркнул, что Волгоградскую и Нижегородскую области объединяет очень многое: оба региона сыграли особую роль в сохранении государственности нашей страны, защите от попыток иноземных захватчиков лишить ее независимости. 

Ребята поблагодарили губернаторов Андрея Бочарова и Глеба Никитина за запуск такого важного патриотического туристко-образовательного проекта: «Мы, как будущие офицеры Российской армии, понимаем, что нам есть чем гордиться и что защищать!».

Будущее страны зависит от вас. Вы должны увидеть мощь нашего Отечества и силу духа его народа, – сказал в заключение Андрей Бочаров.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.11.2023 18:43
Общество 07.11.2023 18:43
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 16:41
Общество 07.11.2023 16:41
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 15:10
Общество 07.11.2023 15:10
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 14:46
Общество 07.11.2023 14:46
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 13:29
Общество 07.11.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 10:50
Общество 07.11.2023 10:50
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 09:09
Общество 07.11.2023 09:09
Комментарии

0
Далее
Общество
07.11.2023 08:12
Общество 07.11.2023 08:12
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 21:39
Общество 06.11.2023 21:39
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 21:10
Общество 06.11.2023 21:10
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 20:52
Общество 06.11.2023 20:52
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 18:41
Общество 06.11.2023 18:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 17:46
Общество 06.11.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 16:17
Общество 06.11.2023 16:17
Комментарии

0
Далее
Общество
06.11.2023 14:31
Общество 06.11.2023 14:31
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

20:14
В Волгограде на Водстрое пьяная пара избила приехавших на вызов врачейСмотреть фотографии
19:48
Не оставили шансов: «Динамо-Синара» продолжило победную серию в ИжевскеСмотреть фотографии
18:43
В Волгограде после трагедии с девочками-подростками закрыли ход на крышуСмотреть фотографии
17:13
Пятеро студентов избили до полусмерти прохожего под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:52
Губернатор Бочаров провел урок истории для школьников из Нижнего НовгородаСмотреть фотографии
16:41
«Водила экскурсии по Качинскому училищу»: ушла из жизни сотрудник музея-панорамы «Сталинградская битва»Смотреть фотографии
16:22
Рецидивистка обнесла спящих волгоградцев в День ПобедыСмотреть фотографии
15:10
Волгоградские школьники рассказали о поездке «Уроки с путешествиями»Смотреть фотографииCмотреть видео
14:46
В Госдуме заговорили об угрозе потери мыслителей из-за нейросетейСмотреть фотографии
13:58
А так можно было? Волгоградским депутатам придется сэкономить на покупках миллион рублейСмотреть фотографии
13:29
Поезд с волгоградскими десятиклассниками прибыл в Нижний НовгородСмотреть фотографии
13:18
В МВД назвали причины жесткого ДТП с автобусом под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:07
Поджегший здание УФСБ в Краснодаре волгоградец оспорил приговорСмотреть фотографии
10:50
В Волгограде проведут международный фестиваль кино «RT.Док: Время героев»Смотреть фотографииCмотреть видео
10:15
Увлекся? Волгоградский фермер собрал с полей колонии ФСИН 300 тонн пшеницыСмотреть фотографии
09:52
Рыбаки нашли у затона тело пропавшего 20 октября волгоградцаСмотреть фотографии
09:09
Какая погода ждет волгоградцев в ближайшие два дняСмотреть фотографии
08:12
«Иногда проводим целые экспедиции»: в Волгоградской области начался сезон спасения раненых лебедей Смотреть фотографии
21:39
Волгоградцы до 30 ноября смогут наблюдать звездопадСмотреть фотографии
21:10
В Волжском 11 ноября пройдет «Бал Хризантем»Смотреть фотографии
20:52
В Волгограде и Волжском перестали ходить дачные автобусыСмотреть фотографии
20:08
Под Волгоградом молодую маму оштрафовали за фейковую проституциюСмотреть фотографии
19:21
Волгоградские ватерполистки прошли в следующий этап чемпионата РоссииСмотреть фотографии
18:41
Милорад и Арабелла: волгоградцы креативят при выборе имен новорожденныхСмотреть фотографии
17:46
«Грызет лапки и все время дерется»: в волгоградский зооцентр «Дино» привезли спасенного из Дагестана мишкуСмотреть фотографии
16:17
«Стоим, как в степи»: жители юга Волгограда почти год ждут автобусы на жаре и под дождемСмотреть фотографии
15:20
Под Волгоградом столкнулись грузовик и автобусСмотреть фотографии
14:31
Диджей из Германии вернулся в Волгоград и сыграл на «Ведьминых ребрах»Смотреть фотографии
13:07
В СВО погиб волгоградец Иван Болдырев из отряда «Бессмертный Сталинград»Смотреть фотографии
12:49
В ЦПКиО Волгограда заманивают бесплатными аттракционами и «черной пятницей»Смотреть фотографии
 