Потерявшего ноги под поездом 10-летнего мальчика из Волгоградской области готовят к протезированию

Напомним,
10-летнего Егора Самойлова, который попал под поезд и потерял обе ноги, готовят к протезированию в Москве. Об этом сообщает V102.RU со ссылкой на активистов социальной сети Реальный Петров Вал Камышинского района Волгоградской области. Сейчас мальчик находится в Московской клинике «Научно-исследовательский институт неотложной детской хирургии и травмотологии департамента здравоохранения г. Москвы». Сбором средств на протезирование занимается благотворительный фонд «География добра».
24 августа Егор попал под поезд на станции Петров Вал. По информации Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК России, он пытался перебежать через пути перед идущим поездом.
После произошедшей трагедии неравнодушные люди помогли семье, чем смогли. Но Егору предстоит пройти еще немало испытаний. Кто изъявит желание оказать помощь ребенку, телефон для связи - 8 909 379 00 76, мама Егора Надежда.
Фото Реальный Петров Вал VK.com