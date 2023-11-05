В Волгоградской области с 6 ноября начнутся дожди

Общество 05.11.2023 21:47
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05.11.2023 21:47
В Волгоградской области с понедельника, 6 ноября, начнется сезон дождей. Как сообщает V102.RU со ссылкой на волгоградский ЦГМС, уже ночью местами в регионе ожидается небольшой дождь. Осадки прогнозируют и днем, а в отдельных районах – сильный дождь. 7 ноября будет также дождливо. Ситуация на дорогах осложнится и из-за тумана. Небольшие дожди могут пройти в регионе также 8 и 9 ноября.В Волгограде дождливая погода ожидается 6 и 7 ноября. Погоду испортит также сильный ветер. В областном центре 7 ноября скорость ветра будет достигать 14 метров в секунду, а в районах – до 18.
Потерявшего ноги под поездом 10-летнего мальчика из Волгоградской области готовят к протезированию05.11.2023 21:29
Общество 05.11.2023 21:29
В Волгоградской области похоронили председателя районного суда в почетной отставке05.11.2023 20:19
Общество 05.11.2023 20:19
Волгоградцы устроили забег с веселыми зонтами05.11.2023 16:57
Общество 05.11.2023 16:57
Прокуратура разбирается в скандале с обустройством воинского захоронения под Волгоградом05.11.2023 16:02
Общество 05.11.2023 16:02
С аншлагом и на позитиве: экспозицию Волгоградской области на выставке «Россия» увидели десятки тысяч человек05.11.2023 15:28
Общество 05.11.2023 15:28
В селе Волгоградской области похоронили погибшего на СВО Андрея Иванова05.11.2023 13:20
Общество 05.11.2023 13:20
Упавшая с 9-го этажа волгоградская школьница четвертый день борется за жизнь05.11.2023 12:39
Общество 05.11.2023 12:39
В Волгограде дагестанцы и евреи проведут совместный субботник05.11.2023 11:22
Общество 05.11.2023 11:22
В Волгограде изменится расписание вечерних рейсов трамваев №3 и №405.11.2023 09:27
Общество 05.11.2023 09:27
Под Волгоградом появился баннер в память о погибшем на СВО лейтенанте05.11.2023 09:08
Общество 05.11.2023 09:08
Под Волгоградом к жениху из соцсетей сбежала 12-летняя девочка04.11.2023 21:09
Общество 04.11.2023 21:09
В Котово похоронили погибших в СВО контрактника и мобилизованного04.11.2023 20:41
Общество 04.11.2023 20:41
«Раньше одно обращение стоило миллионы»: волгоградцев просят спасти жизни и стать донорами костного мозга04.11.2023 20:24
Общество 04.11.2023 20:24
Под ружейный грохот из парка в Волгограде изгнали иностранцев04.11.2023 19:27
Общество 04.11.2023 19:27
Пели гимн и прошли под флагом: в ЦПКиО Волгограда развернули 100-метровый триколор04.11.2023 16:18
Общество 04.11.2023 16:18