В Волгограде наградили 12 ветеранов водоканала и 40 работников Концессий

Первый водопровод в Царицыне начал работу 21 октября (4 ноября по новому стилю) 1890 года. С тех пор работа водоканала прерывалась лишь дважды – во время революции и Сталинградской битвы. И оба раза работа возобновлялась благодаря самоотверженному труду работников.

Сегодня, 3 ноября, накануне 133-летия волгоградского водоканала, в Волгограде чествовали лучших сотрудников – 52 человека были отмечены благодарностью компании за добросовестный труд на благо города.

– Среди награжденных – 12 ветеранов отрасли, чей вклад в отрасль исчисляется не только годами работы, но и бесценным опытом наставничества, сохранения в коллективе традиций добросовестности, ответственности, доброжелательности, – рассказали в пресс-службе компании «Концессии водоснабжения». – Рабочие, специалисты, руководители – настоящие профессионалы, мастера своего дела, благодаря которым волгоградцы получают качественные услуги водоснабжения и водоотведения.

Среди работников, чьи заслуги были отмечены особо, – начальник центральной диспетчерской службы Дмитрий Солодков и заместитель начальника цеха по эксплуатации и ремонту водопроводно-канализационных сетей Михаил Цымбалов. Волгоградцы удостоены почетных грамот от Департамента ЖКХ и ТЭК администрации Волгограда.