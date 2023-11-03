В центре Волгограда неожиданно запретили поворот с проспекта Ленина





Волгоградские водители сегодня, 3 ноября, сообщили в редакцию ИА «Высота 102» о неожиданном перекрытии проезда по улице Глазкова в Центральном районе. Знак, предписывающий объезд, установили на пересечении с проспектом Ленина.

– Указатель «Объезд» установили при повороте с проспекта, если ехать со стороны Краснооктябрьского района, – сообщают жители Центрального района. – Еще один похожий указатель стоит напротив «Магнита» по другую сторону Первой продольной. Получается, что поворачивать на Глазкова нельзя. А как тогда попасть домой местным жителям.

Горожане сообщают, что большинство водителей следуют предписанию указателя и проезжают поворот. Одновременно волгоградцы задаются вопросом, в связи с чем введены ограничения.

– Ни в одном из СМИ не сообщалось об ограничениях, – уточняют горожане.

В ответ на запросы ИА «Высота 102» в администрации Волгограда сообщили, что на данном участке улично-дорожной сети не предусмотрено ограничений. Аналогичный ответ поступил от ресурсоснабжающих организаций, которые, напомним, в редких случаях раскопок на дорогах выставляют ограждения.

В конечном итоге, как удалось все же выяснить корреспондентам информагентства, указатель, предписывающий объезд ул. Глазкова установлен подрядной компанией, ведущей строительство нового жилого комплекса на территории бывшего метизного завода, в связи с проведением демонтажных работ.

Фото: читатели ИА «Высота 102»