Общество

В центре Волгограда неожиданно запретили поворот с проспекта Ленина

Общество 03.11.2023 15:45
0
03.11.2023 15:45


Волгоградские водители сегодня, 3 ноября, сообщили в редакцию ИА «Высота 102» о неожиданном перекрытии проезда по улице Глазкова в Центральном районе. Знак, предписывающий объезд, установили на пересечении с проспектом Ленина.  

–  Указатель «Объезд» установили при повороте с проспекта, если ехать со стороны Краснооктябрьского района, – сообщают жители Центрального района. – Еще один похожий указатель стоит напротив «Магнита» по другую сторону Первой продольной. Получается, что поворачивать на Глазкова нельзя. А как тогда попасть домой местным жителям. 

Горожане сообщают, что большинство водителей следуют предписанию указателя и проезжают поворот. Одновременно волгоградцы задаются вопросом, в связи с чем введены ограничения. 

– Ни в одном из СМИ не сообщалось об ограничениях, – уточняют горожане. 

В ответ на запросы ИА «Высота 102» в администрации Волгограда сообщили, что на данном участке улично-дорожной сети не предусмотрено ограничений. Аналогичный ответ поступил от ресурсоснабжающих организаций, которые, напомним, в редких случаях раскопок на дорогах выставляют ограждения. 

В конечном итоге, как удалось все же выяснить корреспондентам информагентства, указатель, предписывающий объезд ул. Глазкова установлен подрядной компанией, ведущей строительство нового жилого комплекса на территории бывшего метизного завода, в связи с проведением демонтажных работ. 

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
03.11.2023 17:55
Общество 03.11.2023 17:55
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 17:26
Общество 03.11.2023 17:26
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 17:11
Общество 03.11.2023 17:11
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 16:22
Общество 03.11.2023 16:22
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 16:02
Общество 03.11.2023 16:02
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 14:57
Общество 03.11.2023 14:57
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 14:17
Общество 03.11.2023 14:17
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 13:25
Общество 03.11.2023 13:25
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 12:52
Общество 03.11.2023 12:52
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 11:53
Общество 03.11.2023 11:53
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 11:37
Общество 03.11.2023 11:37
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 10:33
Общество 03.11.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Общество
03.11.2023 09:32
Общество 03.11.2023 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Общество
03.11.2023 08:49
Общество 03.11.2023 08:49
Комментарии 0

0
Далее
Общество
02.11.2023 20:03
Общество 02.11.2023 20:03
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:55
В Котово в один день простятся с двумя погибшими на СВО бойцамиСмотреть фотографии
17:51
VK догнала по численности аудитории YouTube в России – big data Tele2Смотреть фотографии
17:26
В Волгограде наградили 12 ветеранов водоканала и 40 работников КонцессийСмотреть фотографии
17:11
Полиция взялась за воспитание терпимости в волгоградцахСмотреть фотографии
16:23
Сборные России и Кубы проведут товарищеский матч в ВолгоградеСмотреть фотографии
16:22
ВТЗ получил комплексное экологическое разрешение на площадку размещения отходовСмотреть фотографии
16:17
В Волгограде Renault врезался в столб и завалился на бок: видео ДТПСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Главный озеленитель Волгограда Павел Целковский покинул свой постСмотреть фотографии
15:45
В центре Волгограда неожиданно запретили поворот с проспекта ЛенинаСмотреть фотографии
14:57
Память о двух героях СВО увековечили на фасаде школы в ВолгоградеСмотреть фотографии
14:43
«Красный Октябрь» начал автоматизированную выдачу средств индивидуальной защиты сотрудникамСмотреть фотографии
14:17
Андрей Бочаров вручил награды волгоградцам накануне Дня народного единстваСмотреть фотографии
13:45
Жители Волгограда винят в роковом прыжке двух девочек с крыши дома УК и соцсетиСмотреть фотографии
13:25
Волгоград и Тюмень обменялись опытом организации социального питанияСмотреть фотографии
12:52
«Пойдем пешком три километра?»: чиновников наказали за транспортные страдания жителей СНТ «Нефтяник»Смотреть фотографии
12:19
Волгоградские пловцы завоевали 51 медаль на чемпионате ЮФОСмотреть фотографии
11:53
В Волгограде запускают новый автобус до железнодорожной больницыСмотреть фотографии
11:37
В троллейбусном депо Волгограда избавились от наследия СССРСмотреть фотографии
11:25
Большие планы на осень: Tele2 подготовила для волгоградцев новые предложенияСмотреть фотографии
11:14
Власти Волгоградской области закупают 133 тысячи новогодних подарков на 33 млн рублейСмотреть фотографии
11:11
В Волгограде из больницы исчез 45-летний мужчинаСмотреть фотографии
10:33
«Даже места свободные есть!»: жители юга Волгограда оценили работу новых автобусов №2 и №77Смотреть фотографииCмотреть видео
09:58
На тротуаре в Волгограде электросамокатчик сбил женщину и скрылсяСмотреть фотографии
09:32
ПСБ в Волгограде принял участие во Всероссийской акции «Сохраним лес»Смотреть фотографии
08:49
При чем здесь Китай? Волгоградцы взяли штурмом барханы и степи на дерзком кроссовереСмотреть фотографии
08:24
Пережила ночь: стало известно о состоянии упавшей с 9-го этажа волгоградской школьницыСмотреть фотографии
08:15
Минспорт издал указ об уехавшем из Волгограда чемпионе мира по дзюдоСмотреть фотографии
07:59
В Волгограде авиаперелеты подорожали еще на 13%Смотреть фотографии
21:39
«Динамо-Синара» 3 ноября в Волгограде поборется за третью победу подрядСмотреть фотографии
21:06
Состояние тяжелое: волгоградские врачи спасают упавшую с 9-го этажа школьницуСмотреть фотографии
 