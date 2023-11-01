Автодром-гигант в ЦПКиО Волгограда обзавелся крышей

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда приступили к монтажу кровли самого большого крытого автодрома в России, сообщает V102.RU. Общая площадь автодрома составит около 1500 «квадратов», в то время как обычно в городских парках площадь подобных аттракционов может быть в несколько раз меньше.





— Для монтажа кровли на объекте задействована спецтехника, в том числе кран с выдвижной 30-метровой стрелой. Исполнитель взялся за первый слой кровли. Всего же покрытие будет трехслойным, — пояснили информагентству в пресс-службе ООО «Парк».





Уточняется, что разом здесь смогут кататься 40 бамперных машинок, которые будут подзаряжаться через светящийся контактный пол. Подобная технология позволяет добавить машинам маневренности.





Напомним, что запустить новый круглогодичный аттракцион в ЦПКиО планируют уже в этом году. Чтобы покататься на машинках, необходимо обзавестись специальной картой. Ее можно бесплатно получить в кассе парка или оформить на сайте.

Фото: ООО «Парк»

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