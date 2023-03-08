Уходит Андрей Еркин. В Волгограде меняют директора парка «Раздолье»

Парк «Раздолье» в Волгограде в ближайшее время возглавит новый руководитель, об этом сообщает ИА «Высота 102». С поста директора уходит Андрей Еркин.

— Эта информация действительно имеет место быть. Я покидаю пост директора парка «Раздолье», чтобы максимально сосредоточиться на развитии Центрального парка культуры и отдыха. Заниматься дальнейшим преображением ЦПКиО — это честь для меня, — сообщил информагентству Андрей Еркин. — Мой уход — естественные ротационные процессы. 28 февраля я написал заявление на увольнение, сейчас передаю дела новому человеку. Передо мной поставлены масштабные задачи по развитию центрального парка. На этот и следующий год запланированы большие объемы работ. Появится много новых точек притяжения и мы вплотную займемся внутренней «кухней» — новыми посадочными местами именно закрытого типа. Чтобы можно было прийти в парк с семьей, друзьями, коллегами — хорошо провести время, посидеть в уютном месте. Шесть объектов в проекте, летом начнем строить.

Еркин тактично ушел от ответа, кто станет новым директором парка «Раздолье». Как рассказал ИА «Высота 102» собственный источник, близкий к ситуации, руководителем может быть назначена женщина. По некоторой информации, новый человек родом из Волгограда и близок к строительной сфере.

— Изменились приоритеты и задачи, которые ставят перед собой акционеры. В этом году летом мы начнем строительство бассейна с видом на Волгу площадью 1500 квадратных метров. Он будет располагаться между рокадной дорогой и парком. Там такой террасированный склон и в той части, где появится бассейн, она материковая, устойчивые грунты, то есть все безопасно на 100%. Установим восемь стеклопластиковых горок — по четыре для детей и взрослых. Сейчас изучаем лучший опыт в этом направлении. Смотрели практику, как российских специалистов, к примеру, Краснодар, так и зарубежных — в частности, опыт Турции, — делится новыми планами Еркин. — Бассейн предусматривает «островки» и подогрев, чтобы им можно пользоваться максимальное количество дней в году.

По его словам, еще один мегапроект — контактный автодром.

— Проектируем автодром площадью 1500 «квадратов». Будет располагаться ближе к ТРК «Европа Сити Молл» в левой части парка. Автодром станет одним из самых больших в России. Ждут изменения и в зоне экстремальных аттракционов. Сейчас активно изучаем опыт Китая. У них мощнейшие заводы по выпуску подобных объектов. Конечно, в ЦПКиО будет больше ярких и интересных событий в этом году. Появятся новые фестивали. Так что теперь я полностью погружен только в работу одного парка. Новые задачи формируют новые горизонты. Будем развиваться, двигаться только вперед.

Фото: архив ИА « Высота 102»