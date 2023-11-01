Под Волгоградом автомобиль врезался в товарняк

Происшествие случилось сегодня, 1 ноября. По информации Приволжской железной дороги, инцидент произошел в 02.45 на переезде между станциями Орловка Городищенского района и Мечетка.

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда по нему двигался грузовой состав и столкнулся с хвостовым вагоном.

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Машинист и локомотивная бригада товарняка за медицинской помощью также не обращались. На движение других поездов ДТП не повлияло.

