Расследования

Под Волгоградом автомобиль врезался в товарняк

Расследования 01.11.2023 15:17
0
01.11.2023 15:17


Происшествие случилось сегодня, 1 ноября. По информации Приволжской железной дороги, инцидент произошел в 02.45 на переезде между станциями Орловка Городищенского района и Мечетка. 

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд в тот момент, когда по нему двигался грузовой состав и столкнулся с хвостовым вагоном. 

По предварительным данным, в результате ДТП водитель автомобиля не пострадал. Машинист и локомотивная бригада товарняка за медицинской помощью также не обращались. На движение других поездов ДТП не повлияло.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
01.11.2023 18:23
Расследования 01.11.2023 18:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 13:46
Расследования 01.11.2023 13:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.11.2023 13:29
Расследования 01.11.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2023 16:36
Расследования 31.10.2023 16:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.10.2023 09:21
Расследования 31.10.2023 09:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 20:34
Расследования 30.10.2023 20:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 13:42
Расследования 30.10.2023 13:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.10.2023 13:00
Расследования 30.10.2023 13:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2023 17:08
Расследования 29.10.2023 17:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2023 14:22
Расследования 29.10.2023 14:22
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.10.2023 11:21
Расследования 29.10.2023 11:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.10.2023 12:19
Расследования 28.10.2023 12:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2023 14:23
Расследования 27.10.2023 14:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.10.2023 11:02
Расследования 27.10.2023 11:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.10.2023 17:11
Расследования 26.10.2023 17:11
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:23
Бросил умирать сестру. Дело волгоградского рецидивиста передали в судСмотреть фотографии
18:02
«Он Сашу не воспитывал»: в Волгоградской области отец погибшего на СВО контрактника делит его наследство и гробовыеСмотреть фотографии
17:35
Волгоградский Детфонд завез в детдома региона тонны витаминовСмотреть фотографии
17:14
Водителей предупредили об угрозе на дорогах туманного регионаСмотреть фотографииCмотреть видео
16:41
В хуторе под Волгоградом зафиксировали вспышку АЧС: объявлен карантинСмотреть фотографии
16:38
Под Волгоградом тело женщины нашли под окнами домаСмотреть фотографии
16:20
Жителя Волгоградской области отправила в больницу своенравная лошадьСмотреть фотографии
15:55
В центре Волгограда перекроют улицы 3 и 4 ноябряСмотреть фотографии
15:44
«Женщины рыдали и просили разбить стекла»: в центре Москвы спасли запертого в волгоградской иномарке котаСмотреть фотографииCмотреть видео
15:17
Под Волгоградом автомобиль врезался в товарнякСмотреть фотографии
15:00
«Подарки любимым. Дари тепло»: Ворошиловский торговый центр объявляет о новой акцииСмотреть фотографии
14:55
Зверски избитого на проспекте Столетова волгоградца спасают в реанимацииСмотреть фотографии
14:33
В Волгоградской области ударными темпами возвели и открыли первый в ЮФО СПГ-комплексСмотреть фотографии
14:11
Волжский трубный завод стал победителем корпоративного турнира по волейболуСмотреть фотографии
13:46
СК: установлена личность найденного мертвым в Волжском мужчиныСмотреть фотографии
13:45
На станции «Комсомольская» в Волгограде демонтируют сломанный эскалаторСмотреть фотографии
13:29
Зверское избиение мужчины попало на видео в Волгограде. Возбуждено уголовное делоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:27
Пострадавший при взрыве газа в Котельниково мужчина умер в реанимацииСмотреть фотографии
13:11
Покинувший пост главы района Волгограда Сучков устроился в администрацию регионаСмотреть фотографии
12:39
Волгоградский ЦПКиО погрузится в позднее СредневековьеСмотреть фотографии
12:30
В Волгограде на остановке замертво упал мужчинаСмотреть фотографии
12:09
Мэрия: шестьдесят новых автобусов выйдут на опорные маршруты в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:45
Опрос: у 56% арендаторов квартир случались конфликты с владельцами жильяСмотреть фотографии
11:17
Экс-депутат Волгоградской гордумы Анненко и его помощник идут под судСмотреть фотографии
11:07
Бочаров встретился с Бегловым на «полях» газового форума в ПетербургеСмотреть фотографии
10:52
В Волгоградской области слетела с дороги «Лада Калина» с новорожденными двойняшкамиСмотреть фотографии
10:32
Двое в реанимации: врачи спасают пострадавших из раздавленной машины под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:21
«Больше, чем в Волгограде»: в Михайловке неожиданно подорожал проезд до 40 рублейСмотреть фотографии
10:11
В Волжском под ветками три месяца пролежал обезображенный труп мужчиныСмотреть фотографии
09:35
Не видно ни зги: в Волгограде густой туман «поглотил» здания и дорогиСмотреть фотографииCмотреть видео
 